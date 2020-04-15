В Бишкеке 15 апреля весь день облачно и дождь. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День увеличился до 13 часов 24 минут.
В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
У кого намечается той
Эмилбек Алымкулов
Алмазбек Азимов
Арсен Эралиев
Родился 15 апреля 1990 года в селе Озгоруш Таласской области. Борец греко-римского стиля, мастер спорта Кыргызской Республики международного класса. Участник Олимпийских игр.
Акжол Махмудов
Памятные даты
15 апреля 1997 года состоялось официальное открытие офиса МОМ в Кыргызской Республике.
Международная организация по миграции (МОМ) — это Агентство ООН со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира.
Сейчас организация сталкивается с большим числом мигрантов из разных государств, меняющих местожительство в поисках лучших экономических возможностей для себя и своих семей. МОМ сотрудничает с правительствами, другими международными организациями и общественными объединениями в целях обеспечения повсюду в мире упорядоченного перемещения беженцев и иных лиц, нуждающихся в помощи в сфере международной миграции.
Международный день культуры
Отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля.
Был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.
В сам же Международный день культуры во многих государствах проходят различные праздничные мероприятия.
Люди, которые меняли мир
Умер живописец Сабырбек Акылбеков
Родился 15 февраля 1914 года в селе Кум-Арык. Кыргызский советский художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, член Союза художников СССР.
Один из первых советских живописцев-кыргызов. Вошел в историю кыргызского изобразительного искусства как мастер лирического пейзажа.
Творческой, педагогической и общественной деятельностью внес большой вклад в становление кыргызского изобразительного искусства.
Умер 15 апреля 1968-го.