В Бишкеке 15 апреля весь день облачно и дождь. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День увеличился до 13 часов 24 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Эмилбек Алымкулов

Родился 15 апреля 1966 года в селе Оттук Нарынской области. П олномочный представитель правительства КР в Нарынской области.

Алмазбек Азимов

Родился 15 апреля 1977 года в Ошской области. Заместитель министра финансов КР. Арсен Эралиев Родился 15 апреля 1990 года в селе Озгоруш Таласской области. Борец греко-римского стиля, мастер спорта Кыргызской Республики международного класса. Участник Олимпийских игр. Акжол Махмудов Родился 15 апреля 1999 года. Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе.

Памятные даты

В Кыргызстане появился офис Международной организации по миграции