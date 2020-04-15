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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 15 апреля весь день облачно и дождь. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День увеличился до 13 часов 24 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Эмилбек Алымкулов

Родился 15 апреля 1966 года в селе Оттук Нарынской области. Полномочный представитель правительства КР в Нарынской области.

Алмазбек Азимов

Родился 15 апреля 1977 года в Ошской области. Заместитель министра финансов КР.

Арсен Эралиев

Родился 15 апреля 1990 года в селе Озгоруш Таласской области. Борец греко-римского стиля, мастер спорта Кыргызской Республики международного класса. Участник Олимпийских игр.

Акжол Махмудов

Родился 15 апреля 1999 года. Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе.

Памятные даты

В Кыргызстане появился офис Международной организации по миграции

15 апреля 1997 года состоялось официальное открытие офиса МОМ в Кыргызской Республике.

Международная организация по миграции (МОМ) — это Агентство ООН со штаб-квартирой в Женеве и офисами в 165 странах мира.

Сейчас организация сталкивается с большим числом мигрантов из разных государств, меняющих местожительство в поисках лучших экономических возможностей для себя и своих семей. МОМ сотрудничает с правительствами, другими международными организациями и общественными объединениями в целях обеспечения повсюду в мире упорядоченного перемещения беженцев и иных лиц, нуждающихся в помощи в сфере международной миграции.

Международный день культуры

24.kg
Фото 24.kg. Группа JDin Band на джаз-фестивале в Бишкеке

Отмечается во многих странах мира ежегодно 15 апреля.

Был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

В сам же Международный день культуры во многих государствах проходят различные праздничные мероприятия.

Люди, которые меняли мир

Умер живописец Сабырбек Акылбеков

Родился 15 февраля 1914 года в селе Кум-Арык. Кыргызский советский художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, член Союза художников СССР.

Один из первых советских живописцев-кыргызов. Вошел в историю кыргызского изобразительного искусства как мастер лирического пейзажа.

Творческой, педагогической и общественной деятельностью внес большой вклад в становление кыргызского изобразительного искусства.

Умер 15 апреля 1968-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149958/
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