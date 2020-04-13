В Бишкеке 13 апреля весь день дождь. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День увеличился до 13 часов 19 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Шабданбек Иманкулов

Родился 13 апреля 1964 года в Чуйской области. Директор департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР.

Мурадыл Мадеминов

Родился 13 апреля 1965 года в селе Орозбеково Баткенской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

Всемирный день рок-н-ролла

Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для даты, произошло днем раньше. 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, ставший знаковым в новом музыкальном направлении.

Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли. Его стиль одежды, манеры и движения становились примером для подражания. В начале 1960-х появился новый стиль в рок-н-ролле — поп-рок. Ливерпульская четверка своими композициями запустила в мир эпидемию битломании.

Среди самых ранних групп в СССР были созданные Александром Градским «Сокол», «Скифы», «Cкоморохи» и «Славяне».

В Кыргызстане первые рок-группы появились в конце 1970-х годов. Например, «Достор» — первая в Кыргызстане рок-команда, чья виниловая пластинка выпущена всесоюзной фирмой «Мелодия».

Люди, которые меняли мир

Фото из интернета. Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев

Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев родился 13 апреля 1922 года в селе Чимкент.

В декабре 1941-го прибыл на фронт, а 6 августа 1942 года погиб. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.

4 февраля 1943-го за мужество и отвагу Чолпонбай Тулебердиев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

В Кыргызстане открыт мемориальный музей. Именем воина названа улица в Бишкеке. На Аллее героев на проспекте Молодой Гвардии в Бишкеке установлен его бюст. В селе Селявном Воронежской области, где погиб герой, ему воздвигнут памятник.

Родилась тренер Светлана Моисеева

Фото из архива Светланы Моисеевой

Родилась 13 апреля 1947 года во Фрунзе.

Ее тренерская карьера началась еще в 1967-м, когда на втором курсе института она организовала сборную команду по художественной гимнастике спортивного клуба Фрунзенского политехнического института.

С 1978 года работает старшим тренером отделения художественной гимнастики СДЮШОР Октябрьского района Бишкека.

В 1993-м именно она организовала Федерацию художественной гимнастики Кыргызстана и была ее вице-президентом до 2013 года.

Ученицы Светланы Моисеевой неоднократно завоевывали титул чемпионок республики и входят в десятку сильнейших на чемпионатах Азии. Фактически все те, кто сегодня тренирует девочек в различных секциях художественной гимнастики, это ее ученицы.

С 2000 по 2009 год Светлана Моисеева была старшим тренером Национальной сборной команды Кыргызстана. За время работы она подготовила более 25 мастеров спорта и более 180 кандидатов в мастера спорта.