В Кыргызстане фермерам выдано 556,5 миллиона сомов кредита

В Кыргызстане фермерам выдано 556 миллионов 500 тысяч сомов кредита. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства и мелиорации Эркинбек Чодуев.

По его словам, в настоящий момент в стране посевные работы ведутся полным ходом. Например, увеличивается площадь посева кукурузы, уже засеяно 20,9 тысячи гектаров земли.

«Потребность в минеральных удобрениях составляет более 150 тысяч тонн, на данный момент завезено 78 тысяч тонн. К сожалению, с курсом доллара выросли и цены на удобрения. В частности, нам готовы продать аммиачную селитру и карбомид по минимальной цене 17,5 сома. Что касается запасных частей на сельхозтехнику, то мы открыли точки продажи в Сокулукском районе, Токмаке, южных областях и напрямую работаем с продавцами рынка «Кудайберген». Они тоже идут нам навстречу», — сказал Эркинбек Чодуев.