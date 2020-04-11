16:42
USD 77.80
EUR 85.13
RUB 1.05
Общество

Какие телеуроки для школьников запланированы на ближайшие дни. Расписание

С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана перешли на дистанционную форму обучения. Министерство образования предоставило общее расписание видеоуроков для воспитанников детских садов и учащихся средних школ на ближайшие дни.

1
Дошкольное образование и начальная школа

Для воспитанников детсадов и учащихся начальной школы видеоуроки будут транслироваться на канале «Баластан».

2
Средняя и старшая школа

Видеоуроки будут представлены на каналах «Илим Билим», «Пятый канал», «Пирамида» и «Санат».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149834/
просмотров: 402
Версия для печати
Материалы по теме
В Караколе на восемь часов отключают свет. Как учиться без ТВ и интернета?
«Дома с Олафом». Студия Disney запустила мини-сериал во время карантина
В Нарыне зараженный коронавирусом нарушил карантин. Возбуждено уголовное дело
Микрорайоны тоже будут дезинфицировать. Карта карантинных зон Бишкека
Режим ЧП в Бишкеке. Как живут горожане за «золотым квадратом» и в новостройках
Режим ЧП. Детей к школе будут готовить с помощью программ на канале «Баластан»
На отсутствие воды жалуются жители села Кок-Жар
Артисты Кыргызстана проводят онлайн-концерты в поддержку врачей
Карантин в школах. Хаос с дистанционным обучением
Когда нет соревнований. Чем заняться болельщикам во время карантина
Популярные новости
В&nbsp;правительстве Кыргызстана пока не&nbsp;знают, будет&nbsp;ли продлен режим&nbsp;ЧП В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в&nbsp;самоизоляции еще две недели Потерпите. Комендант Бишкека просит оставаться в самоизоляции еще две недели
Первое уголовное дело за&nbsp;скрытие коронавируса возбуждено в&nbsp;городе&nbsp;Ош Первое уголовное дело за скрытие коронавируса возбуждено в городе Ош
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще 18&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще 18 случаев коронавируса
Бизнес
Изменения в&nbsp;работе ЦОНов компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Изменения в работе ЦОНов компании «Газпром Кыргызстан»
Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в&nbsp;период&nbsp;ЧП Бесплатная услуга связи для абонентов Кыргызтелекома в период ЧП
Берегите свои вклады вместе с&nbsp;Dos Credobank со&nbsp;ставкой до&nbsp;12&nbsp;процентов годовых Берегите свои вклады вместе с Dos Credobank со ставкой до 12 процентов годовых
Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от&nbsp;О! Льготный тариф для дистанционного обучения студентов от О!
11 апреля, суббота
16:40
Пандемия коронавируса. Великобритания продлила визы кыргызстанцам Пандемия коронавируса. Великобритания продлила визы кыр...
16:09
В Кыргызстане фермерам выдано 556,5 миллиона сомов кредита
16:05
В Министерстве сельского хозяйства появилась горячая линия
15:54
Какие телеуроки для школьников запланированы на ближайшие дни. Расписание
15:38
В Кыргызстане посадят пшеницы на 5 тысяч гектаров больше, чем в 2018-м