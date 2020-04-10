В Баткене усилена работа на санитарно-карантинных постах в приграничных зонах

В Баткенской области в приграничных зонах с Узбекистаном и Таджикистаном усилены санитарно-карантинные посты. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее информации, сотрудники внутренних дел перешли на круглосуточное дежурство, в две смены.

«Личный состав УВД работает в усиленном режиме. Патрулирование в регионе осуществляется совместно с дружинниками. В населенных пунктах ведется разъяснительная работа по карантинному режиму», — уточнили в ведомстве.





Напомним, в Кыргызстане на сегодня 298 подтвержденных фактов коронавируса, 39 из них — медики. Пять человек умерли, 39 выздоровели.