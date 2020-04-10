В городе Ош раздают оставшуюся часть гуманитарной помощи

В Оше 80 тонн муки, выделенные правительством, начали раздавать нуждающимся. Об этом сообщается на официальной странице мэрии южной столицы в Facebook.

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По ее данным, Фонд госматрезервов выделил нуждающимся семьям Оша 130 тонн (2 тысячи 600 мешков) муки. Первую партию — 50 тонн раздали гражданам, состоящим на учете в Ошском городском управлении труда и социального развития, а также 605 малоимущим семьям и 395 людям с ограниченными возможностями здоровья.

По одному мешку муки получили 1 тысяча человек.

Сегодня оставшиеся 80 тонн муки раздали муниципальным территориальным управлениям города. «В каждом МТУ определены 200 малоимущих семей (независимо от места регистрации), 1 тысяча 151 инвалид с детства, 617 детей с ограниченными возможностями здоровья. Они получат по 25 килограммов муки. И еще 54 пожилым жителям, не получающим социальные пособия, раздадут по 14 килограммов», — отметили в муниципалитете.