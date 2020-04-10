Московский фэшн-фотограф два года работал над проектом о Кыргызстане

Фотограф Nurs Bazar (Москва) представил проект Analog Kyrgyzstan. Об этом 24.kg сообщил сам автор.

Снимки сделаны в национальном парке «Ала-Арча», Суусамырской долине, Иссык-Кульской области, на Токтогульском водохранилище и в других красивейших местах Кыргызстана.

Особенность проекта в том, что все фотографии сняты на фотопленку, проявлены в лаборатории и отсканированы на специальном сканере.

Все снимки можно посмотреть по ссылке.

Фотопроект создавался в течение двух лет. Кадры сделаны на аналоговые камеры: советский Zenit EM, японский Canon 1N.