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Общество

Московский фэшн-фотограф два года работал над проектом о Кыргызстане

Фотограф Nurs Bazar (Москва) представил проект Analog Kyrgyzstan. Об этом 24.kg сообщил сам автор.

Снимки сделаны в национальном парке «Ала-Арча», Суусамырской долине, Иссык-Кульской области, на Токтогульском водохранилище и в других красивейших местах Кыргызстана.

Особенность проекта в том, что все фотографии сняты на фотопленку, проявлены в лаборатории и отсканированы на специальном сканере.

Все снимки можно посмотреть по ссылке.

Фотопроект создавался в течение двух лет. Кадры сделаны на аналоговые камеры: советский Zenit EM, японский Canon 1N.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149712/
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