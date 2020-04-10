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Общество

Виртуальная экспозиция музея ИЗО Бишкека попала в рейтинг топ-10 в СНГ

Туристический портал «ТурСтат» представил рейтинг лучших музеев изобразительных искусств стран СНГ, популярных для посещений и онлайн-туров, виртуальных экскурсий и трансляций в социальных сетях.

Топ-10 художественных музеев СНГ составляют Третьяковская галерея и Пушкинский музей в Москве, Русский музей в Санкт-Петербурге, Национальный художественный музей Республики Беларусь в Минске, Государственный музей искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева в Алматы, Национальный музей искусств Азербайджана в Баку, Национальная галерея Армении в Ереване, Государственный музей искусств Узбекистана в Ташкенте, Национальный музей искусств Молдовы в Кишиневе и Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности музеев и предложений виртуальных экскурсий и туров по экспозициям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149703/
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