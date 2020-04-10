Индустриальный форум «Медиа топтоо — 2020» из-за пандемии коронавируса пройдет в режиме онлайн. Об этом сообщает организатор мероприятия Представительство Интерньюс в Кыргызстане.

По его данным, форум пройдет на платформе Zoom с 25 по 29 апреля.

Третий форум «Медиа топтоо — 2020» будет посвящен теме вызовов и возможностей для медиа во время пандемии COVID-19.

«Пандемия коронавируса — огромный вызов для всего человечества. Во многих странах, включая Кыргызстан, идет обвал рекламного рынка, вынуждая редакции сокращаться или закрываться. С другой стороны, мы видим колоссальный рост медийной аудитории, беспрецедентный по объему запрос на качественные новости и образовательный контент», — отметили организаторы.

Регистрация на «Медиа топтоо — 2020» начнется 20 апреля.