Сухое дерево из-за снега упало на машину. Бишкекчанка ранее просила его спилить

В Бишкеке сухое дерево из-за выпавшего снега упало на автомобиль. Об этом в социальной сети Facebook написала жительница столицы Кристина Босивская.

Она сообщила, что неоднократно просила МП «Зеленхоз» спилить дерево, но сотрудники не отреагировали на просьбу.

«Я писала, что оно сухое, это видно, ствол частично прогнил, там внутри одна труха. Я вам это все говорила. Приехали ваши работники, спилили две ветки, оборвали все провода, разбили крышу моего сарая, а в итоге сегодня это дерево упало на мою машину», — подчеркнула Кристина Босивская.

Отметим, что накануне в Бишкеке столбик термометра опустился до отметки –1 градус. Из-за сильного снегопада на столичных улицах повалило деревья.