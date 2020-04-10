08:42
USD 77.80
EUR 84.56
RUB 1.04
Общество

Сухое дерево из-за снега упало на машину. Бишкекчанка ранее просила его спилить

В Бишкеке сухое дерево из-за выпавшего снега упало на автомобиль. Об этом в социальной сети Facebook написала жительница столицы Кристина Босивская.

Она сообщила, что неоднократно просила МП «Зеленхоз» спилить дерево, но сотрудники не отреагировали на просьбу.

«Я писала, что оно сухое, это видно, ствол частично прогнил, там внутри одна труха. Я вам это все говорила. Приехали ваши работники, спилили две ветки, оборвали все провода, разбили крышу моего сарая, а в итоге сегодня это дерево упало на мою машину», — подчеркнула Кристина Босивская.

Отметим, что накануне в Бишкеке столбик термометра опустился до отметки 1 градус. Из-за сильного снегопада на столичных улицах повалило деревья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149671/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке в результате снегопада упало больше 60 деревьев
Кто виноват? На улице Каралаева в Бишкеке засохли деревья
В микрорайоне «Тунгуч» посадили пластиковые деревья. Жители недоумевают
Сакуру планируют посадить на берегах реки Ак-Бууры в городе Ош
Депутат парламента предложила учредить Общенациональный день посадки деревьев
В Бишкеке дерево упало на машину. Пострадавших нет
Вода течет, все сохнет. В Бишкеке деревья раньше времени сбрасывают листья
В Канте рубят деревья
Аллея Почты появилась в Бишкеке
В Бишкеке второй день не убирают упавшее дерево
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
В&nbsp;правительстве Кыргызстана пока не&nbsp;знают, будет&nbsp;ли продлен режим&nbsp;ЧП В правительстве Кыргызстана пока не знают, будет ли продлен режим ЧП
Бизнес
Тренерский штаб и&nbsp;футболисты ПФК &laquo;Илбирс&raquo; поддержали клуб в&nbsp;кризисный период Тренерский штаб и футболисты ПФК «Илбирс» поддержали клуб в кризисный период
MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций
&laquo;ОКУУЧУ&raquo; и&nbsp;&laquo;O!TV Обучение&raquo;&nbsp;&mdash; ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от&nbsp;О! «ОКУУЧУ» и «O!TV Обучение» — ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от О!
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom о&nbsp;бесплатной связи для учеников и&nbsp;учителей Первый раз в онлайн-класс: MegaCom о бесплатной связи для учеников и учителей
10 апреля, пятница
08:37
Сухое дерево из-за снега упало на машину. Бишкекчанка ранее просила его спилить Сухое дерево из-за снега упало на машину. Бишкекчанка р...
08:22
За два месяца 2020 года мигранты перевели в Кыргызстан $313,6 миллиона
08:05
Все равны. Депутат о бесплатной юридической помощи по гражданским делам
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 апреля, четверг
23:53
Экологичный аккумулятор будущего создали в Швеции
23:04
Комендатура Бишкека изменила свое поручение Финполу по продовольствию
22:41
Русский театр драмы примет участие в международном фестивале
22:05
Коллеги из МВД поздравили Самата Курманкулова с днем рождения
21:37
Почетный консул КР в Непале подозревается в незаконной продаже термометров