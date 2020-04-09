Русский театр драмы примет участие в международном фестивале

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова примет участие в международном фестивале «Встречи в России. Онлайн. Избранное». Об этом сообщили в театре.

​По инициативе организаторов фестиваля русскоязычных театров стран СНГ и Балтии в этом году будут продемонстрированы лучшие спектакли, когда-либо участвовавшие в нем. Показ пройдет на интернет-площадках театра «Балтийский дом» (Санкт-Петербург).

Русский драмтеатр имени Чингиза Айтматова представит спектакль «Демон» по произведениям Михаила Лермонтова в постановке Владимира Панкова.​​