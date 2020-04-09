23:34
USD 77.80
EUR 84.56
RUB 1.04
Общество

Русский театр драмы примет участие в международном фестивале

Фото ГНРТД имени Чингиза Айтматова . Сцена из спектакля «Демон»

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова примет участие в международном фестивале «Встречи в России. Онлайн. Избранное». Об этом сообщили в театре.

​По инициативе организаторов фестиваля русскоязычных театров стран СНГ и Балтии в этом году будут продемонстрированы лучшие спектакли, когда-либо участвовавшие в нем. Показ пройдет на интернет-площадках театра «Балтийский дом» (Санкт-Петербург).

Русский драмтеатр имени Чингиза Айтматова представит спектакль «Демон» по произведениям Михаила Лермонтова в постановке Владимира Панкова.​​

Посмотреть спектакли театрального фестиваля «Встречи в России. Онлайн. Избранное» зрители смогут с 10 апреля. Точное время показа можно узнать на сайте театра «Балтийский дом».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149648/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Русский театр драмы начинает показы онлайн-спектаклей
Афиша Бишкека на выходные: музыкальное шоу, мастер-классы и выставки
Афиша Бишкека на выходные: выставки, цветочная ярмарка и концерты
Афиша Бишкека на выходные: празднование Масленицы и звезды российского балета
Впервые в истории: кыргызская группа едет на фестиваль The Beatles в Ливерпуль
Афиша Бишкека на выходные: сказка для взрослых, ретроконцерт и шаманские напевы
Афиша Бишкека на выходные: моноспектакль, органная музыка, зимний фестиваль
Афиша Бишкека на выходные: стихи Пушкина, встреча с художником и хорсбол-шоу
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, концерты, выставки
Афиша Бишкека на выходные: фантасмагория, криминальная трагикомедия и сказка
Популярные новости
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Тренерский штаб и&nbsp;футболисты ПФК &laquo;Илбирс&raquo; поддержали клуб в&nbsp;кризисный период Тренерский штаб и футболисты ПФК «Илбирс» поддержали клуб в кризисный период
MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций MegaCom запустил сервис дистанционных медицинских консультаций
&laquo;ОКУУЧУ&raquo; и&nbsp;&laquo;O!TV Обучение&raquo;&nbsp;&mdash; ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от&nbsp;О! «ОКУУЧУ» и «O!TV Обучение» — ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЕ сервисы для учеников от О!
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom о&nbsp;бесплатной связи для учеников и&nbsp;учителей Первый раз в онлайн-класс: MegaCom о бесплатной связи для учеников и учителей
9 апреля, четверг
23:04
Комендатура Бишкека изменила свое поручение Финполу по продовольствию Комендатура Бишкека изменила свое поручение Финполу по ...
22:41
Русский театр драмы примет участие в международном фестивале
22:05
Коллеги из МВД поздравили Самата Курманкулова с днем рождения
21:37
Почетный консул КР в Непале подозревается в незаконной продаже термометров
21:26
В Бишкеке в результате снегопада упало больше 60 деревьев