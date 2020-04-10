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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 10 апреля без осадков. Температура воздуха ожидается +11 градусов. День увеличился до 13 часов 10 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Самара Каримова

Родилась 10 апреля 1991 года. Певица.

Памятные даты

Международный день движения сопротивления

из интернета
Фото из интернета. Памятник партизанам, погибшим в бою 25 июня 1944 года возле села Еремия, в Болгарии

Отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

Движение сопротивления организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов.

Самыми распространенными были антифашистская агитация и пропаганда, издание подпольной литературы, забастовки, диверсии и саботаж на транспорте и предприятиях, выпускавших продукцию для оккупантов, вооруженные нападения для уничтожения предателей и представителей оккупационной администрации, сбор разведывательных данных для армий антифашистской коалиции, партизанская война. Высшей формой движения сопротивления было всенародное вооруженное восстание.

Наибольший размах движение сопротивления приобрело на территории Советского Союза, в Италии, Польше, Франции, Югославии, Болгарии и ряде других стран.

День братьев и сестер

из архива Антонины Шевченко
Фото из архива Антонины Шевченко. Антонина и Валентина Шевченко

10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник — День братьев и сестер.

Традиция отмечать этот день 10 апреля пришла из США. Идейным вдохновителем учреждения нового праздника стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля — день рождения ее сестры.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Абсамат Масалиев

из интернета
Фото из интернета. Абсамат Масалиев

Абсамат Масалиев родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.

С ноября 1985-го по апрель 1991-го — первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990 года — председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992-го — лидер Партии коммунистов Кыргызстана.

За заслуги награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Содружество», орденом «Манас» III степени, многими медалями.

В 2005 году за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом Кыргызстана, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности Абсамату Масалиевичу Масалиеву присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар».

10 апреля 2008-го выпущена марка из серии «Герой Кыргызской Республики» с изображением Абсамата Масалиева. В честь него названы проспекты и улицы в Бишкеке, Оше, Караколе, Кызыл-Кие, Таш-Кумыре, айыльный округ в Кадамджайском районе. Бюст Абсамата Масалиева установлен на Аллее выдающихся государственных деятелей в Бишкеке и на центральной площади Баткена.

из интернета
Фото из интернета. Марка с изображением Абсамата Масалиева

Умер 1 августа 2004 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149632/
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