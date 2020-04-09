Граждане США могут вылететь из Бишкека 12 апреля

Специальный рейс вылетает 12 апреля из Бишкека в США. Об этом сообщили в посольстве Америки в Кыргызстане.

Государственный департамент организовал специальный чартерный рейс для граждан и законных постоянных жителей США. Точное время отправления и маршрут могут быть изменены. Предполагаемый маршрут: Бишкек — Душанбе — Кабул — Дубай — Бужумбура — Банги — международный аэропорт «Вашингтон Даллес».

«Все пассажиры должны будут возместить правительству США расходы на рейс, и перед посадкой подписать вексель на сумму приблизительно $1 тысяча 725 — для взрослых и $1 тысяча 362 — для детей. Оплата наличными или кредитной картой не принимается. Вы будете нести ответственность за любые договоренности или расходы (проживание, последующий пункт назначения или местный транспорт) за пределами вашего первоначального пункта назначения в США», — говорится в сообщении.

Желающих вылететь этим рейсом просят отправить информацию о рейсе и вексель.