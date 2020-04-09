14:26
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Общество

Снегопад в Бишкеке. Мэрия просит горожан вытащить одеяла и включить обогреватели

Энергетики прилагают все усилия для бесперебойного обеспечения горожан электро- и теплоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В столичном муниципалитете призывают горожан «вытащить с антресолей теплые одеяла, включить обогреватели».

«А мы приложим все усилия для бесперебойного обеспечения горожан коммунальными услугами. Длительных и сильных холодов не будет, похолодание продержится недолго, температура снова начнет повышаться до +21 уже совсем скоро», — пообещали в мэрии.

В связи с краткосрочным циклоном с севера в столице ожидается незначительное похолодание. Пожалуйста, не переживайте.

Мэрия Бишкека

Для решения возникших вопросов в муниципалитете указали номера круглосуточного кол-центра ОАО «Северэлектро»: 1209, 0772001209, 0702001209, 0556001209.
Также работает WhatsApp-канал:
0551001209.

Круглосуточные номера телефонов диспетчерских служб районов электросетей:
Восточный РЭС: 595555, 546042, 546019, 541878;
Западный РЭС: 641111, 643837, 643833, 643832.

Отметим, что сегодня в Бишкеке столбик термометра опустился до отметки —1 градус. Из-за сильного снегопада на столичных улицах повалило деревья.

Отопительный сезон в Бишкеке в первый раз в этом году прекратили 19 марта.  Но уже через несколько дней мэр Бишкека Азиз Суракматов заявил, что решение было преждевременным, так как ожидается похолодание, и тепло в дома горожан вернули.  4 апреля отопление снова отключили, не дождавшись обещанных синоптиками заморозков всего пять дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149624/
просмотров: 927
Версия для печати
Материалы по теме
Зима вернулась. В Бишкеке деревья повалило прямо на автомобили
В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки
Гипермаркет стройматериалов закрыли после жалоб бишкекчан
ЧС в Кыргызстане. Медикам и милиции не хватает еды: мэрия Бишкека просит помочь
Ситуация с ценами из-за коронавируса. Мэр Бишкека продолжает инспекции
Мэрия Бишкека переходит на удаленную работу с горожанами
Мэрия Бишкека хочет приобрести 130 наручных часов с гравировкой на 1,2 миллиона
Мэр Бишкека недоволен скоростью строительства парка по улице Боталиева
Сэкономленные на праздниках деньги мэрия Бишкека направит на другие мероприятия
По центру Бишкека бегает бесхозная лошадь
Популярные новости
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Первый раз в&nbsp;онлайн-класс: MegaCom о&nbsp;бесплатной связи для учеников и&nbsp;учителей Первый раз в онлайн-класс: MegaCom о бесплатной связи для учеников и учителей
&laquo;Бакай Банк&raquo;: перевод на&nbsp;карту в&nbsp;Кыргызстан не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: перевод на карту в Кыргызстан не выходя из дома
КФС и&nbsp;игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье КФС и игроки сборных окажут материальную помощь футбольной семье
Как оформить сим-карту на&nbsp;карантине: новые точки Beeline в&nbsp;маркетах &laquo;Фрунзе&raquo; Как оформить сим-карту на карантине: новые точки Beeline в маркетах «Фрунзе»
9 апреля, четверг
14:01
Первый раз в онлайн-класс: MegaCom о бесплатной связи для учеников и учителей Первый раз в онлайн-класс: MegaCom о бесплатной связи д...
13:31
Граждане США могут вылететь из Бишкека 12 апреля
13:28
Снегопад в Бишкеке. Мэрия просит горожан вытащить одеяла и включить обогреватели
13:25
Штормовое предупреждение. Завтра в Кыргызстане ожидаются заморозки
13:23
Режим ЧП в городе Ош. Госслужащие используют спецпропуск в личных целях