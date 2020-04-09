Снегопад в Бишкеке. Мэрия просит горожан вытащить одеяла и включить обогреватели

Энергетики прилагают все усилия для бесперебойного обеспечения горожан электро- и теплоснабжением. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В столичном муниципалитете призывают горожан «вытащить с антресолей теплые одеяла, включить обогреватели».

«А мы приложим все усилия для бесперебойного обеспечения горожан коммунальными услугами. Длительных и сильных холодов не будет, похолодание продержится недолго, температура снова начнет повышаться до +21 уже совсем скоро», — пообещали в мэрии.

В связи с краткосрочным циклоном с севера в столице ожидается незначительное похолодание. Пожалуйста, не переживайте. Мэрия Бишкека

Для решения возникших вопросов в муниципалитете указали номера круглосуточного кол-центра ОАО «Северэлектро»: 1209, 0772001209, 0702001209, 0556001209.

Также работает WhatsApp-канал:

0551001209.

Круглосуточные номера телефонов диспетчерских служб районов электросетей:

Восточный РЭС: 595555, 546042, 546019, 541878;

Западный РЭС: 641111, 643837, 643833, 643832.

Отметим, что сегодня в Бишкеке столбик термометра опустился до отметки —1 градус. Из-за сильного снегопада на столичных улицах повалило деревья.

Отопительный сезон в Бишкеке в первый раз в этом году прекратили 19 марта. Но уже через несколько дней мэр Бишкека Азиз Суракматов заявил, что решение было преждевременным, так как ожидается похолодание, и тепло в дома горожан вернули. 4 апреля отопление снова отключили, не дождавшись обещанных синоптиками заморозков всего пять дней.