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Общество

Штормовое предупреждение. Завтра в Кыргызстане ожидаются заморозки

В Кыргызстане 10 апреля ожидаются заморозки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

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По ее данным, в зоне земледелия Чуйской области ожидается понижение температуры воздуха до −5 градусов, в зоне земледелия Таласской области до −7 и в зоне земледелия Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей −2 градуса, в предгорных районах −4...−2, в зоне земледелия Иссык-Кульской области до −4 градусов.

11 апреля ночью в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской областях −4...−2. ​

Такие заморозки опасны для цветков и зацветших бутонов абрикоса, для распустившихся почек и бутонов ранних сортов косточковых пород деревьев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149621/
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