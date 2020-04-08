В Кыргызстане запустили портал для подачи заявок на получение продуктовой помощи

В Кыргызстане запустили онлайн-ресурс для подачи электронных заявок на получение продуктовой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомсвязи.

Портал позволит нуждающимся гражданам удаленно подать заявку на получение продуктовой помощи, которую передадут в уполномоченные органы для дальнейшей проработки.

https://1227.tunduk.kg/. Подача заявки доступна по ссылке:

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Заявителю необходимо заполнить представленную на ресурсе форму заявки с указанием ФИО, персонального идентификационного номера, телефонного номера, количества членов семьи и фактического адреса проживания. «Поданные заявки рассмотрят местные органы власти для уточнения представленной информации, обработки и дальнейшего оказания помощи. Заявку также можно оставить посредством звонка на горячую линию 1227, где специалисты кол-центра самостоятельно заполнят заявку на ресурсе», — отметили в ведомстве.

С момента запуска ресурса поступило уже 4 тысячи 200 заявок.