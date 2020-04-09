Бишкеке 9 апреля дождь, возможен снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 13 часов 8 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той