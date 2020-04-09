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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Бишкеке 9 апреля дождь, возможен снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 13 часов 8 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Умутбек Жайлобаев

Родился 9 апреля 1953 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Художник-постановщик мультфильмов.

Юристанбек Шыгаев

Родился 9 апреля 1957 года. График, живописец, народный художник Кыргызской Республики.

Толо Исаков

Родился 9 апреля 1959 года в селе Бордо Чуйской области. Заместитель министра здравоохранения КР.

Аскарбек Абдыжапаров

Родился 9 апреля 1960 года. Статс-секретарь Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса КР.

Самат Курманкулов

Родился 9 апреля 1977 года в городе Фрунзе. Начальник ГУВД Чуйской области.

Акылбек Эшимов

Родился 9 апреля 1976 года. Заместитель председателя ЦИК КР.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Асылбек Айдаралиев

Асылбек Айдаралиев родился 9 апреля 1941 года в Пржевальске Иссык-Кульской области. Известный кыргызский и советский ученый, полярник, доктор медицинских наук.

Первым в Киргизии в 1979–1981 годах принял участие в работе 25-й Советской антарктической экспедиции.

Создатель нового направления в теории приспособления человека к экстремальным условиям внешней среды, прогноза работоспособности, сохранения здоровья, оценки и коррекции функционального состояния человека в необычных условиях среды.

Область научных интересов — прикладная экология человека, исследование гор, адаптация человека к экстремальным условиям окружающей среды.

Много внимания уделяет политике в области образования и науки.

В 1999-м ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики.

В 2000 году избран председателем Союза ректоров Кыргызской Республики, Генеральным секретарем Центральноазиатской ассоциации университетов. Академик Нью-Йоркской академии наук (с 1996 года), действительный член Национального географического общества США (с 199-го), действительный член Международной академии информатизации (с 2003-го).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149534/
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