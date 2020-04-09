Бишкеке 9 апреля дождь, возможен снег. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 13 часов 8 минут.
В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
У кого намечается той
Умутбек Жайлобаев
Родился 9 апреля 1953 года в селе Боконбаево Иссык-Кульской области. Художник-постановщик мультфильмов.
Юристанбек Шыгаев
Родился 9 апреля 1957 года. График, живописец, народный художник Кыргызской Республики.
Толо Исаков
Родился 9 апреля 1959 года в селе Бордо Чуйской области. Заместитель министра здравоохранения КР.
Аскарбек Абдыжапаров
Родился 9 апреля 1960 года. Статс-секретарь Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса КР.
Самат Курманкулов
Родился 9 апреля 1977 года в городе Фрунзе. Начальник ГУВД Чуйской области.
Акылбек Эшимов
Родился 9 апреля 1976 года. Заместитель председателя ЦИК КР.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Асылбек Айдаралиев
Асылбек Айдаралиев родился 9 апреля 1941 года в Пржевальске Иссык-Кульской области. Известный кыргызский и советский ученый, полярник, доктор медицинских наук.
Первым в Киргизии в 1979–1981 годах принял участие в работе 25-й Советской антарктической экспедиции.
Создатель нового направления в теории приспособления человека к экстремальным условиям внешней среды, прогноза работоспособности, сохранения здоровья, оценки и коррекции функционального состояния человека в необычных условиях среды.
Область научных интересов — прикладная экология человека, исследование гор, адаптация человека к экстремальным условиям окружающей среды.
Много внимания уделяет политике в области образования и науки.
В 1999-м ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики.
В 2000 году избран председателем Союза ректоров Кыргызской Республики, Генеральным секретарем Центральноазиатской ассоциации университетов. Академик Нью-Йоркской академии наук (с 1996 года), действительный член Национального географического общества США (с 199-го), действительный член Международной академии информатизации (с 2003-го).