Национальный центр онкологии ограничил работу с пациентами из регионов

Национальный центр онкологии и гематологии ограничил работу с пациентами из регионов, приезжающими без направления и обследования. Об этом со ссылкой на директора центра Эрниса Тилекова сообщила советник министра здравоохранения по связям с общественностью Елена Баялинова.

«НЦОиГ работает в штатном режиме. Всем нуждающимся больным по отработанным датам и схемам лечения проводится необходимая лучевая и химиотерапия. Работа с плановыми больными в данное время минимизирована», — отметил Эрнис Тилеков.

Он подчеркнул, что центр ограничил работу с приезжими пациентами, так как есть опасность инфицирования находящихся на стационарном лечении онкологических больных.

«С этой задачей временно также успешно могут справляться специалисты онкологической службы в областях. Руководителям на местах необходимо хорошо проработать все эти вопросы, чтобы пациенты не метались в поисках помощи по всей стране», — отметил он.

Эрнис Тилеков добавил, что центр проводит онлайн-консультации, обменивается историями болезни и обсуждает тяжелые случаи с региональными коллегами по мобильной связи.

«По всем вопросам, касающимся нашего центра, можно обращаться к заместителю главного врача по клинической работе Бактыгуль Султангазиевой по телефону 0773123032», — сказал он.