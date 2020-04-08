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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош один милиционер находится в обсервации вместе с супругой

В южной столице один милиционер находится в обсервации вместе с супругой. Об этом на брифинге сообщил комендант Оша, Кара-Суйского и Ноокатского районов Малик Нурдинов.

По его словам, среди сотрудников милиции нет заразившихся коронавирусной инфекцией.

«Один сотрудник Ноокатского УВД с женой находится в обсервации. Они вместе посетили той вернувшегося из умры», — рассказал Малик Нурдинов.

Он отметил, что милиционеры, охранявшие места обсервации и карантина, работают 14 дней. После дежурства они проходят экспресс-тест на вирус. На сегодня подтвержденных случаев заболевания среди них нет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149512/
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