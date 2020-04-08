У двух жителей Нарынской области, приехавших из Пакистана, выявили коронавирус

У двух жителей Ат-Башинского района Нарынской области, которые вернулись из Пакистана, подтвердили коронавирус. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

По его словам, из новых 42 случаев коронавируса 19 человек заразились за пределами страны.

«В Бишкеке у 9 вернувшихся из-за границы подтвердили вирус, в Оше — 8, в Нарыне — 2. Все они приехали из Москвы, Пакистана и Саудовской Аравии. Двое жителей Ат-Башинского района приехали после даавата из Пакистана», — сказал министр.

На 8 апреля в Кыргызстане выявили еще 42 случая, всего в стране 270 подтвержденных фактов заболевания коронавирусом. Четыре человека умерли.