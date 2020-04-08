В Балыкчи не у всех детей есть возможность учиться дистанционно

В Балычки не все дети готовы к переходу на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних побывали в домах, где проживают дети из социально уязвимых семей и отстающие в учебе.

«Проверка показала, что не у всех детей есть возможность подключиться к имеющимся онлайн-ресурсам, по которым будут вести дистанционное обучение. Чтобы они не выпадали на длительный срок из учебной программы и могли идти по заданному плану, сотрудники ИДН составили списки учеников, нуждающихся в использовании онлайн-ресурсов. Для решения проблем внесли предложение в соответствующие государственные органы», — отметили в УВД.

С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана перевели на дистанционную форму обучения.