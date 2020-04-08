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Общество

ОАО «Северэлектро» выплатило сотрудникам более 20 миллионов сомов отпускных

ОАО «Северэлектро» выплатило более 20 миллионов сомов отпускных своим работникам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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С 20 марта по настоящее время в трудовом отпуске находятся 872 сотрудника, остальные работают в штатном режиме для обеспечения населения непрерывным электроснабжением с соблюдением всех мер предосторожности и рекомендаций Министерства здравоохранения.

«В сложившихся условиях компания принимает все меры для сохранения здоровья коллектива и своевременной поставки качественной электроэнергии потребителям», — сказали в пресс-службе.

Ранее в компании заявили, что не будут начислять пени за несвоевременную оплату за потребление электроэнергии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149504/
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