Люди продолжают работать в Бишкеке на городской свалке, несмотря на режим ЧП

Люди продолжают работать в Бишкеке на городской свалке, несмотря на режим чрезвычайного положения. Ролик опубликовали в социальной сети Facebook.

На видео женщины говорят, что продолжают собирать пластик и полиэтиленовые пакеты.

«Как мы можем не выходить? Нам никто не помогает. Здесь очень много одиноких стариков и матерей-одиночек», — рассказали они.

Волонтеры, оказывающие гуманитарную помощь, просят женщин не работать в такой ситуации и не пускать детей на свалку.

В мэрии столицы обещали 24.kg разобраться в ситуации на мусорном полигоне.