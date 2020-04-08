12:32
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Общество

Люди продолжают работать в Бишкеке на городской свалке, несмотря на режим ЧП

Люди продолжают работать в Бишкеке на городской свалке, несмотря на режим чрезвычайного положения. Ролик опубликовали в социальной сети Facebook.

На видео женщины говорят, что продолжают собирать пластик и полиэтиленовые пакеты.

«Как мы можем не выходить? Нам никто не помогает. Здесь очень много одиноких стариков и матерей-одиночек», — рассказали они.

Волонтеры, оказывающие гуманитарную помощь, просят женщин не работать в такой ситуации и не пускать детей на свалку.

В мэрии столицы обещали 24.kg разобраться в ситуации на мусорном полигоне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149502/
просмотров: 403
Версия для печати
Материалы по теме
Закрывают не Джалал-Абадскую больницу, а детское инфекционное отделение в Оше
В Кыргызстане девять человек с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Коронавирусом заразились все медики Джалал-Абадской инфекционной больницы
В Кыргызстане 241 человек находится в стационаре с коронавирусной инфекцией
В Бишкеке врачей никто не отправляет в отпуск без содержания
В Джалал-Абадской области выписывают 10 человек, вылеченных от коронавируса
Число зараженных новым коронавирусом в мире приблизилось к 1,5 миллиона человек
В Кыргызстане выявили еще 42 случая коронавируса. И вновь среди них медики
Карантин в Кыргызстане. Нагрузка на сети мобильных операторов резко выросла
В США очередной антирекорд по количеству смертей за сутки от коронавируса
Популярные новости
Рассчитывать на&nbsp;худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по&nbsp;коронавирусу Рассчитывать на худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по коронавирусу
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Минздрав объясняет, почему за&nbsp;сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом Минздрав объясняет, почему за сутки резко выросла цифра зараженных коронавирусом
Бизнес
Beeline: Звоните бесплатно! Beeline: Звоните бесплатно!
MegaCom объявляет сбор средств на&nbsp;борьбу с&nbsp;коронавирусом через MegaPay MegaCom объявляет сбор средств на борьбу с коронавирусом через MegaPay
Бесплатный интернет-пакет &laquo;Окуучу&raquo; от&nbsp;MegaCom: учеба и&nbsp;развлечения дома Бесплатный интернет-пакет «Окуучу» от MegaCom: учеба и развлечения дома
Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы Показания газовых счетчиков продолжат принимать через онлайн-сервисы
8 апреля, среда
12:13
Люди продолжают работать в Бишкеке на городской свалке, несмотря на режим ЧП Люди продолжают работать в Бишкеке на городской свалке,...
11:42
В Бишкеке из более 16 тысяч заявок на пропуска одобрили менее 5 процентов
11:39
Владельца вебкам-студии Даниэля Ажиева оставили под стражей в СИЗО-1
11:19
Закрывают не Джалал-Абадскую больницу, а детское инфекционное отделение в Оше
10:52
За сутки доллар в Кыргызстане подешевел еще на 1 сом