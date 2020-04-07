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Общество

Какие телеуроки для школьников запланированы на ближайшие дни. Расписание

С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана переходят на дистанционную форму обучения. Министерство образования предоставило общее расписание видеоуроков для воспитанников детских садов и учащихся средних школ на ближайшие четыре дня.

1
Дошкольное образование и начальная школа

Для воспитанников детсадов и учащихся начальной школы видеоуроки будут транслироваться на канале «Баластан».


2
Средняя и старшая школа

Видеоуроки будут представлены на каналах «Илим Билим», «Пятый канал», «Пирамида» и «Санат».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149460/
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