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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Ошской области начали штрафовать лиц, нарушивших комендантский час

Лица, нарушившие комендантский час, с сегодняшнего дня будут оштрафованы на 3 тысячи сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил комендант Ноокатского, Кара-Суйского районов, города Оша Малик Нурдинов.

По его словам, за сутки комендатура оштрафовала 10 человек, из которых трое — водители в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы предупреждали, просили не нарушать комендантский час. Однако некоторые люди этого не поняли. Лица, нарушивших комендантский час, буду оштрафованы на 3 тысячи сомов, водители, разъезжавшие в пьяном виде, — на 20 тысяч. В эту сумму входит штраф за нарушение комендантского часа, и 17 тысяч — за езду в нетрезвом состоянии», — сказал Малик Нурдинов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149405/
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