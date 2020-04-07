Комендатуре Бишкека передали 110 смартфонов для работы с пропусками

В комендатуру Бишкека передали 110 новых смартфонов, которые будут считывать данные с электронных пропусков у граждан. Об этом сообщает пресс-служба Госкомсвязи.

Фото пресс-службы ГКИТиС. Комендатуре Бишкека передали 110 смартфонов

Читайте по теме Упростили процедуру получения разрешения на транспортировку сотрудников

По ее данным, мобильные устройства распределят между постовыми сотрудниками столицы. «В будущем планируем использовать предоставленные смартфоны для оказания цифровых услуг обществу в рамках реализации концепции «Санарип Кыргызстан», в том числе в рамках проекта «Безопасный город», — отметили в ведомстве.

Напомним, что 2 апреля в Бишкеке запустили онлайн-систему получения электронного разрешения транспорту учреждений и организаций, задействованных в обеспечении режима ЧП. Разрешение дает право на передвижение во время комендантского часа по столице. Онлайн-система позволит удаленно подать заявку и получить документ.