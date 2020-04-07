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Общество

Комендатуре Бишкека передали 110 смартфонов для работы с пропусками

В комендатуру Бишкека передали 110 новых смартфонов, которые будут считывать данные с электронных пропусков у граждан. Об этом сообщает пресс-служба Госкомсвязи.

пресс-службы ГКИТиС
Фото пресс-службы ГКИТиС. Комендатуре Бишкека передали 110 смартфонов

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По ее данным, мобильные устройства распределят между постовыми сотрудниками столицы. «В будущем планируем использовать предоставленные смартфоны для оказания цифровых услуг обществу в рамках реализации концепции «Санарип Кыргызстан», в том числе в рамках проекта «Безопасный город», — отметили в ведомстве.

Напомним, что 2 апреля в Бишкеке запустили онлайн-систему получения электронного разрешения транспорту учреждений и организаций, задействованных в обеспечении режима ЧП. Разрешение дает право на передвижение во время комендантского часа по столице. Онлайн-система позволит удаленно подать заявку и получить документ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149346/
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