Бишкеке 7 апреля небольшая облачность, вечером дождь. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 13 часов 2 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Ирина Карамушкина

Родилась 7 апреля 1964 года в селе Новопавловка Чуйской области. В октябре 2016-го по списку Социал-демократической партии Кыргызстана избрана депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.

Жасур Азимов

Родился 7 апреля 1978 года в Оше. Вице-мэр южной столицы.

Памятные даты

День Апрельской народной революции

Фото из интернета. Монумент в память погибшим во время аксыйских событий 2002 года и апрельских 2010-го

События 2010 года начались в Таласе, где возникли первые столкновения милиции со сторонниками оппозиции. Там произошел первый захват зданий государственных органов власти, в руках протестующих оказался и министр внутренних дел Молдомуса Конгантиев.

После волна протестов перекинулась и на Бишкек. Последней каплей недовольства, которое и привело в итоге к кровавым событиям на площади Ала-Тоо и захвату «Белого дома», стало задержание накануне, 6 апреля, лидеров оппозиции.

Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля, в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения. Членами ВОЗ стали 194 государства.

Благовещение Пресвятой Богородицы

Всемирный день здоровья — это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья и здравоохранения с целью проведения совместных действий для защиты здоровья и благополучия людей.

Этот светлый христианский праздник православная церковь отмечает 7 апреля (по новому стилю).

Название праздника — Благовещение — передает главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа. Этот праздник относится к двунадесятым непереходящим праздникам и отмечается каждый год в один и тот же апрельский день.

Фото из интернета. Икона Андрея Рублева «Благовещение»

Главной иконой праздника можно считать шедевр Андрея Рублева: ангел сходит к Деве, чтобы возвестить ей Благую весть.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Дмитрий Эрдман

Фото open.kg. Дмитрий Эрдман

Родился 7 апреля 1894 года в городе Риге. Кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

В 1943 году становится одним из зачинателей кыргызского до­кументального кино. В течение последующих 20 лет он смонтировал на сту­дии «Кыргызфильм» более 350 номеров киножурнала «Советская Киргизия», снял разные по жанровым признакам ленты «Киргизия в дни Отечественной войны» (1943), «День Победы» (1945), «10 лет Академии» (1952), «Плотина в горах» (1955), «Большой Чуйский канал» (1956), «Высокая награда» (1957), «Солнечный город» (1958), «Проверено делом» (1961), «Обитатели горных вершин» (1964).

Воспитал большой отряд молодых кинодокументалистов, был наставником режиссеров, связавших свою творческую судьбу с дубляжем, так как сам дал вторую жизнь на кыргызском языке ряду лучших фильмов советского кино 1950-х годов: «Сестры», «Дом, в котором я живу», «Рожден­ные бурей» и других.

Умер в 1978 году в городе Фрунзе.

Родился Герой Советского Союза Иван Гавриш

Фото из интернета. Иван Гавриш

Родился 7 апреля 1920 года в селе Садовом. В Красной Армии с 1938 года. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941-го, которую начал авиатехником.

В сентябре 1941 года в числе группы техников направляется на учебу в Воронежскую школу пилотов первоначального обучения, а затем в Балашовскую военно-авиационную школу пилотов.

Командир звена 74-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии старший лейтенант Гавриш к марту 1945-го совершил 100 боевых вылетов, подбил 13 танков, уничтожил около 60 автомашин, несколько складов с боеприпасами, много другой техники и живой силы противника. Всего за годы Великой Отечественной войны совершил 129 боевых вылетов.

С 1959 года майор Иван Гавриш — в запасе. Перешел работать в гражданскую авиацию и 10 лет управлял реактивными пассажирскими лайнерами.

Умер 30 октября 1994-го в Ростове-на-Дону.

Родился акын Тууганбай Абдиев

Родился 7 апреля 1937 года в селе Ничке-Сай. Поэт-импровизатор, сказитель дастанов, комузист. Заслуженный артист Киргизской ССР, народный артист Кыргызстана.

В 1955 году работал в Токтогульском районном дворце культуры, 1956-1961-х — в Джалал-Абадском кыргызском драматическом театре. С 1961 года и до последних дней жизни — артист Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Абдиев в своей неповторимой интерпретации исполнял народные эпосы, дастаны и кюи известных авторов.

Опубликовал ряд сборников своих произведений: «Таңшы комуз» (1979, «Переливы комуза»), «Ыр канатында» (1984, «На крыльях песни»), «Залкарлар. Замандаштар. Чоңколор» (1999).

В 1984 году сыграл главную роль (акына-сказителя Раймалы) в художественном фильме «Песнь о любви» («Махабат дастаны») по роману Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» (режиссер Дооронбек Садырбаев).

После распада СССР уделял большое внимание поддержке традиционной кыргызской культуры, ее популяризации среди молодежи.

Умер 1 декабря 2008 года.