22:27
USD 84.87
EUR 91.60
RUB 1.11
Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 апреля: местами дожди

В Кыргызстане, кроме Иссык-Кульской и Нарынской областей, 7 апреля днем дожди. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +6, днем +23 градуса. Вечером дождь.

Читайте по теме
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание

В Чуйской области ожидается ночью +5, днем +24 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +5, днем до +24 градусов.

В Нарынской области −2 ночью и +19 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +1, днем +18 градусов.

В Таласской области температура ночью +3, днем +24 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149312/
просмотров: 616
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 апреля: временами дожди
Прогноз погоды в Кыргызстане на 5 апреля: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 апреля: днем тепло
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 апреля: днем без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 апреля: дождь
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 апреля: дождь
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 марта: днем тепло
Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидаются заморозки
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 марта: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 марта: днем без осадков
Популярные новости
Рассчитывать на&nbsp;худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по&nbsp;коронавирусу Рассчитывать на худшее. Глава Минздрава поделился прогнозом по коронавирусу
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса
Выздоровевшие от&nbsp;коронавируса жалуются, что их&nbsp;не&nbsp;лечили Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что их не лечили
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончались еще два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще два человека
Бизнес
Дистанционное обучение с&nbsp;Beeline: обнуление трафика на&nbsp;всех тарифах Дистанционное обучение с Beeline: обнуление трафика на всех тарифах
Операторы&nbsp;О! помогли принять тысячи звонков по&nbsp;номеру &laquo;Штаба помощи&raquo; 1227 Операторы О! помогли принять тысячи звонков по номеру «Штаба помощи» 1227
Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор&nbsp;О! в&nbsp;борьбе с&nbsp;COVID-19 Список принятых мер. Как помогает Мобильный оператор О! в борьбе с COVID-19
Онкобольные смогут получить консультацию зарубежных врачей онлайн Онкобольные смогут получить консультацию зарубежных врачей онлайн
6 апреля, понедельник
22:03
Жительница Оша заявила, что партия выдает гумпомощь за свою. В мэрии отрицают Жительница Оша заявила, что партия выдает гумпомощь за ...
21:46
Глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов вернулся в Бишкек
21:32
Бишкекчане жалуются на мусор возле блокпоста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 апреля: местами дожди
20:36
В 12-м микрорайоне Бишкека заметили еще одного супергероя