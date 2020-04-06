Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 апреля: местами дожди

В Кыргызстане, кроме Иссык-Кульской и Нарынской областей, 7 апреля днем дожди. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +6, днем +23 градуса. Вечером дождь.

Читайте по теме Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание

В Чуйской области ожидается ночью +5, днем +24 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +5, днем до +24 градусов.

В Нарынской области −2 ночью и +19 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +1, днем +18 градусов.

В Таласской области температура ночью +3, днем +24 градуса.