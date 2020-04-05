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Общество

Стань звездой. В Кыргызстане объявили интернет-конкурс талантов

Министерство культуры, информации и туризма совместно с радиостанцией «Тумар» проведет интернет-конкурс талантов «Үйдө отуруп жылдыз бол!» («Стань звездой, сидя дома!»). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Принять участие в конкурсе могут все желающие.

Претенденты должны снять на видео (не более 4 минут) свой талант и выложить на своей странице в Instagram с хештегом #tumarstar.

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Главное условие — ролик необходимо снять у себя дома. Страница участника в Instagram должна быть открытой. С одного аккаунта можно размещать неограниченное количество видео.

Заявки на участие принимаются до 15 апреля.

Итоги конкурса в нескольких номинациях объявят 20 апреля.

Общий призовой фонд конкурса составляет 100 тысяч сомов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149206/
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