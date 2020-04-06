В Бишкеке 6 апреля небольшая облачность, утром дождь, температура воздуха ожидается +20 градусов. День увеличился до 12 часов 59 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Нурлан Абдыкадыров Родился 6 апреля 1962 года. Режиссер, актер. Бактыбек Турусбеков Родился 6 апреля 1964 года в Пржевальске. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Бир-Бол». Алгынбай Имаров Родился 6 апреля 1967 года в селе Сары-Камыш Баткенской области. Глава государственной администрации — аким Кадамджайского района Баткенской области.

Памятные даты

День физкультурника и профессиональных работников физической культуры и спорта Кыргызстана

Фото из интернета. Сборная Кыргызстана на Олимпиаде-2018

В этот день праздник отмечается с 2014 года.

24 июня 1927 года состоялся первый всекыргызский праздник физической культуры. Проведены спортивные соревнования по легкой атлетике, стрельбе, футболу и соревнования по баскетболу. Спортсменов, получивших звание чемпиона, отправили на зональные соревнования в Оренбург.

В июле 1936-го в Киргизской ССР образован Республиканский комитет по делам физической культуры. В 1991 году образован Национальный Олимпийский комитет Кыргызской Республики.

Сегодня же празднуется Международный день спорта на благо развития и мира.

Опубликован рассказ Чингиза Айтматова «Газетчик Дзюйо»

Фото из интернета

В 1952 году в газете «Комсомолец Киргизии» вышел первый написанный на русском языке рассказ «Газетчик Дзюйо» Чингиза Айтматова. С этого начался творческий путь великого писателя.

Всемирный день настольного тенниса

Фото АНТ КР. Эпизод чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

Впервые он отмечался 6 апреля 2015 года.

Инициатором учреждения новой даты выступила Международная федерация настольного тенниса с целью популяризации этого вида спорта, его продвижения в разных странах, объединения людей, увлекающихся им, и, конечно же, пропаганды здорового образа жизни. А проведение праздника именно 6 апреля было приурочено к Международному дню спорта на благо развития и мира.

Настольный теннис (известный также как «пинг-понг») появился более века назад, а сегодня он является олимпийским видом спорта (с 1988 года).

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев

Фото ru.sputnik.kg. Летчики-однополчане

Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923 года в поселке Беш-Кунгей.

18 марта 1944 года на самолете Ил-2 он совершил 35 боевых вылетов, штурмуя объекты противника. С группой из четырех самолетов, выполняя задание над территорией Эстонии, был подбит и направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Он не дожил до 22 лет всего несколько дней.

Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.

В России установлен мемориал, посвященный подвигу героя ВОВ из Кыргызстана. Именем Таранчиева названа улица в селе Беш-Кунгей. В 2015 году к 70-летию Победы выпущена почтовая марка, посвященная Исмаилбеку Таранчиеву. Самолету Су-25 российской авиабазы «Кант» присвоили имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева.

Умер государственный деятель Шабдан баатыр

Фото из интернета. Шабдан Баатыр

В 1912 году в возрасте 72 лет в Токмакском уезде умер кыргызский государственный и военный деятель, манап Шабдан баатыр (Шабдан Джантаев).

Шабдан Джантаев родился 29 октября 1839-го в племени Сары-Багыш на территории нынешнего Кеминского района Киргизии в семье Джантая Карабекова, манапа (феодального правителя) сарыбагышских кыргызов и потомка знаменитого Атаке баатыра.

В 1860 году Шабдан Джантаев в составе войска Канаат-Ша участвовал в Узун-Агачском сражении против русской армии. Весной 1862-го он участвовал в обороне Ташкента от мятежников.

Его храбрость, смелость и решительность были замечены, и кокандский хан назначил Шабдана беком города Азрети-Султан (город Туркестан), а народ стал называть его Шабдан баатыр. При его посредничестве состоялось примирение между российскими властями и Курманджан даткой.

За большой вклад в развитие российско-кыргызских отношений Шабдан баатыру в 1883 году пожалован казачий чин войскового старшины, аналогичный чину полковника. Манап удостоился ряда российских наград, в том числе Георгиевского креста 4-й степени. В 1883-м он посетил церемонию коронации императора Александра III в Санкт-Петербурге.

Фото из интернета. Памятник Шабдан Баатыру в Бишкеке

В Бишкеке установлен памятник Шабдану Джантаеву, а также его именем названа улица.

Умер оператор Константин Орозалиев

Родился 7 января 1943 года во Фрунзе. Оператор, режиссер.

Работал ассистентом оператора в картине Ларисы Шепитько «Зной» (1963). Оператор-постановщик фильмов «Чингиз Айтматов» (документальный, 1968), «Очкарик» (1973), «Красное яблоко» (1975), «Провинциальный роман» (1981) и других. Режиссер документальных лент «Чингиз Айтматов» (1978, полный метраж, совместно с В.Виленским), «Признание» (1977, совместно с В.Виленским), «Айланпа. Мир на кругах своих» (1989, полнометражный, совместно с В.Виленским) и других.

В 1986 году удостоен Государственной премии СССР в области литературы и искусства за съемки документального фильма «Неру» (производство «Центрнаучфильм», СССР совместно с Индией).

Умер 6 апреля 2013-го.