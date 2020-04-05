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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 5 апреля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День увеличился до 12 часов 56 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Алдабек Шалбаев

Родился 5 апреля 1957 года. Киноактер. 

Жээнбек Кулубаев 

Родился 5 апреля 1963 года в селе Чырпыкты Иссык-Кульской области. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Республике Казахстан. 

Бакыт Торобаев 

Родился 5 апреля 1973 года в Джалал-Абаде. Депутат Жогорку Кенеша VI созыва от партии «Онугуу-Прогресс». 

Ализа Солтонбекова 

Родилась 5 апреля 1978 года во Фрунзе. Заместитель министра труда и социального развития КР. 

Памятные даты

День геолога Кыргызстана

 

 

из интернета
Фото из интернета. Знак Геологической службы Кыргызстан

Профессиональный праздник специалистов, связанных с геологическими науками и специальностями, — День геолога — установлен в Кыргызстане постановлением правительства от 20 марта 1995 года.

В Кыргызстане выявлено несколько тысяч месторождений и проявлений различных полезных ископаемых. Страна богата гидротермальными ресурсами. Выявлено около 100 месторождений минеральных вод, 30 участков развития углекислых вод, более 50 проявлений теплых и горячих вод, имеются радоновые, сульфатные, железистые и другие типы вод.

Традиционно к этому дню лучшие геологи получают государственные и ведомственные награды.

Международный день супа

из интернета
Фото из интернета. Шорпо – национальный кыргызский суп

История супа настолько же стара, как история кулинарии. Слово «суп» произошло от французского «soupe», а оно — от латинского «suppa», что в переводе — хлеб, размоченный в отваре или бульоне.

В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет варианты.

Люди, которые меняли мир

Родился Тимур Фрунзе

В 1923 году в городе Харькове родился сын Михаила Фрунзе, летчик-истребитель Тимур Фрунзе.

Совершил девять успешных боевых вылетов. Сбит в районе Старой Руссы. После войны перезахоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В Бишкеке его именем названа улица.

Родился режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов

из интернета
Фото из интернета. Сагынбек Ишенов

В 1934 году в Чуйском районе родился художник, режиссер-мультипликатор Сагынбек Ишенов.

С 1961-го работал на киностудии «Киргизфильм». В 1977 году возглавил группу художников-мультипликаторов киностудии. Художник-постановщик игрового и анимационного кино. Режиссер первых кыргызских мультфильмов («Цифры спорят», 1977; «Олокон», 1978; «Старик Меке и черный великан», 1979 и других).

Кинохудожник, пионер кыргызской мультипликации, народный артист и заслуженный деятель искусств КР Сагынбек Ишенов в год своего 80-летия рассказал корреспонденту 24.kg о тревогах и о том, для кого создавался его многолетний труд в Дон-Арыке. Интервью можно прочитать по ссылке.

Родился поэт Александр Никитенко

из интернета
Фото из интернета. Александр Никитенко

Он родился в 1948 году в Душанбе (Таджикистан) в семье служащего. С 1951-го жил во Фрунзе. Работал наладчиком, слесарем на Фрунзенском заводе сверл, редактором в Госкомиздате, ответственным секретарем журнала «Литературный Киргизстан» (1979-1988), с 1998-го — корреспондент газеты «Вечерний Бишкек», а затем «Моя столица».

Первая его книга стихов «Подсолнух» издана во Фрунзе в 1979 году.  

Член Союза писателей СССР (1983), Союза независимых писателей Кыргызстана (1991), Союза писателей Кыргызстана (1993). Занимался переводами кыргызской поэзии, начиная от классика Алыкула Осмонова и до самого молодого тогда члена писательского союза Акбара Рыскулова.

Весной 2014 года в Бишкеке вышли в свет сразу две новые книги стихотворений Александра Никитенко — сборники «Я бета тебя» и «Небо в нас самих». Всего выпустил 20 книг.

Умер в 2014 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149169/
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