20:13
USD 84.87
EUR 91.65
RUB 1.10
Общество

В Баткенской области на пересечении двух трасс установили светофоры

В Баткенской области на пересечении двух трасс установили четыре светофора. Об этом сообщили в уполномоченном представительстве правительства в регионе.

По его данным, установлено два светофора на трассе Баткен — Исфана в местности Жака-Орук и два светофора на дороге Исфара — Ворух.

«Информация, что таджикская сторона на пересечении дорог Баткен — Исфана и Ворух — Исфара самостоятельно поставила светофоры, не соответствует действительности. Все работы в приграничной зоне проводят на основании протокола, подписанного 14 января 2020 года межправительственной комиссией двух стран», — отметили в администрации области.

пресс-службы уполномоченного представительства правительства в Баткене
Фото пресс-службы уполномоченного представительства правительства в Баткене

В этой местности часто случаются ДТП из-за несоблюдения скоростного режима жителями приграничных районов двух стран.

Кроме того, в приграничных селах Ак-Сай и Кок-Таш установили видеокамеры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149116/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
Установить светофор на улице Профсоюзной просят бишкекчане
В Бишкеке установят восемь новых светофоров
Когда власти не реагируют. Жители Джалал-Абада начали сбор средств на светофор
Жители Бишкека просят установить светофор для пешеходов на Ахунбаева — Абая
Светофор на перекрестке улиц Тыныстанова и Жумабека просит поставить бишкекчанин
Жители микрорайона «Тунгуч» в Бишкеке просят поставить пешеходный светофор
Светофор преткновения. Как работающий объект стал причиной пробок
Светофор на улице Фучика в Бишкеке не работает уже несколько месяцев
Установить светофор на пересечении улиц Ахунбаева и Куйручука просят бишкекчане
На проспекте Жибек Жолу нет светофора для пешеходов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 13&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса
По-другому не&nbsp;понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры По-другому не понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Живущие в&nbsp;особняках просят оказать им&nbsp;помощь Режим ЧП в Кыргызстане. Живущие в особняках просят оказать им помощь
В&nbsp;Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса В Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса
Бизнес
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
4 апреля, суббота
20:02
Фигурантам по делу о событиях в Кой-Таше продлили меру пресечения Фигурантам по делу о событиях в Кой-Таше продлили меру...
19:35
В Баткенской области на пересечении двух трасс установили светофоры
19:07
Жители села Эркин-Сай заявили о продаже гумпомощи. Аким района это отрицает
18:01
Адвокат Сапара Исакова не может получить пропуск, чтобы защищать его интересы
17:52
В Бишкеке продолжают помогать малоимущим и многодетным семьям