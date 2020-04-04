В Баткенской области на пересечении двух трасс установили светофоры

В Баткенской области на пересечении двух трасс установили четыре светофора. Об этом сообщили в уполномоченном представительстве правительства в регионе.

По его данным, установлено два светофора на трассе Баткен — Исфана в местности Жака-Орук и два светофора на дороге Исфара — Ворух.

«Информация, что таджикская сторона на пересечении дорог Баткен — Исфана и Ворух — Исфара самостоятельно поставила светофоры, не соответствует действительности. Все работы в приграничной зоне проводят на основании протокола, подписанного 14 января 2020 года межправительственной комиссией двух стран», — отметили в администрации области.

Фото пресс-службы уполномоченного представительства правительства в Баткене

В этой местности часто случаются ДТП из-за несоблюдения скоростного режима жителями приграничных районов двух стран.

Кроме того, в приграничных селах Ак-Сай и Кок-Таш установили видеокамеры.