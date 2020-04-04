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Общество

Обеспечены ли кыргызстанцы продуктами и насколько их хватит? Опрос

Вторую неделю Кыргызстан живет в режиме чрезвычайной ситуации. До 15 апреля в стране объявили карантин, а в трех городах и районах — режим чрезвычайного положения и комендантский час. Из-за введенных ограничений большинство кыргызстанцев лишились работы и заработка. Проблемы возникли и у поставщиков продуктов питания, медикаментов, лекарств и товаров первой необходимости.

Правительство и республиканский штаб ежедневно демонстрируют оптимизм и рапортуют о бесперебойных поставках продуктов питания в страну. Власти утверждают, что у населения достаточно продуктовых запасов, чтобы пережить ограничительные меры.

Как показывает анализ поступающих в редакции многих СМИ писем и сообщений, запасов продуктов у большей части кыргызстанцев нет. Но чиновники настаивают на обратном.

24.kg решило выяснить, кто лукавит — граждане или штаб.

Сколько у вас запасов еды?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149080/
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