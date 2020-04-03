21:23
USD 84.90
EUR 92.70
RUB 1.09
Общество

В Кыргызстане уменьшилось количество пожаров

За три месяца 2020 года в Кыргызстане произошло 629 пожаров (за такой же период 2019-го — 811). Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В пожарах погибли 7 человек (в 2019 году — 20), пострадали 9 (в 2019-м — 20).

Основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, отопительных печей и дымоходов и детская шалость с огнем.

Основная доля произошедших пожаров приходится на Чуйскую область (178), по Бишкеку — 110, Джалал-Абадской области — 81, Ошской — 85, Иссык-Кульской — 71.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149077/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Тысячу защитных костюмов получило МЧС от Алтынбека Сулайманова
В Бишкек привезли гуманитарную помощь из Узбекистана
В Москве сгорели палатки, где жили трудовые мигранты из КР, строящие больницу
В Бишкеке на улице Аалы Токомбаева горит автомобиль
В мессенджерах распространяют информацию о сильном землетрясении. Ответ МЧС
В Кара-Суйском районе в пожаре погиб мужчина
В Оше сгорела школа. Пожарные приехали на место через восемь часов
Пожар на складе ГСМ. Соседи не раз жаловались, но власть бездействовала
В Бишкеке горит мебельный цех
Четыре человека погибли в ДТП в Бишкеке
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 13&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Что происходит в&nbsp;&laquo;золотом квадрате&raquo; Режим ЧП в Бишкеке. Что происходит в «золотом квадрате»
По-другому не&nbsp;понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры По-другому не понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Живущие в&nbsp;особняках просят оказать им&nbsp;помощь Режим ЧП в Кыргызстане. Живущие в особняках просят оказать им помощь
Бизнес
Бесконтактные платежи для вашего бизнеса Бесконтактные платежи для вашего бизнеса
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
3 апреля, пятница
21:17
Женщина выпала из окна. В комендатуре рассказали подробности Женщина выпала из окна. В комендатуре рассказали подроб...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 апреля: днем тепло
20:21
В Кыргызстане уменьшилось количество пожаров
19:54
В Бишкеке девушка выпала с третьего этажа
19:51
В 12-м микрорайоне Бишкека замечен Спайдермен