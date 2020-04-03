В Кыргызстане уменьшилось количество пожаров

За три месяца 2020 года в Кыргызстане произошло 629 пожаров (за такой же период 2019-го — 811). Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В пожарах погибли 7 человек (в 2019 году — 20), пострадали 9 (в 2019-м — 20).

Основными причинами возгораний являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, отопительных печей и дымоходов и детская шалость с огнем.

Основная доля произошедших пожаров приходится на Чуйскую область (178), по Бишкеку — 110, Джалал-Абадской области — 81, Ошской — 85, Иссык-Кульской — 71.