ВОЗ: Споры вокруг ношения масок продолжаются

Споры об использовании масок на местном уровне продолжаются. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в Twitter.

"In these circumstances, masks are only effective when combined with other protective measures.

WHO continues to gather all available evidence & continues to evaluate the potential use of masks more broadly to control #COVID19 transmission at the community level"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 1, 2020

«Споры об использовании масок на местном уровне продолжаются. ВОЗ рекомендует использовать медицинские маски для больных и тех, кто ухаживает за ними. В этих условиях маски эффективны только в сочетании с другими защитными мерами. ВОЗ продолжает сбор имеющихся данных и продолжит более широко оценивать потенциальное использование масок для контроля передачи COVID-19 на местном уровне», — отметил он.