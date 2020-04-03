ВОЗ: Споры вокруг ношения масок продолжаются

Споры об использовании масок на местном уровне продолжаются. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус в Twitter.
«Споры об использовании масок на местном уровне продолжаются. ВОЗ рекомендует использовать медицинские маски для больных и тех, кто ухаживает за ними. В этих условиях маски эффективны только в сочетании с другими защитными мерами. ВОЗ продолжает сбор имеющихся данных и продолжит более широко оценивать потенциальное использование масок для контроля передачи COVID-19 на местном уровне», — отметил он.