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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. Какие льготы для бизнеса предлагает правительство

Правительство рассматривает различные варианты возможных послаблений и льгот для бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает республиканский штаб.

Перечень вероятных послаблений

  • юридических лиц освободить от начисления пени и штрафов до 1 октября;
  • индивидуальных предпринимателей освободить от приобретения страховых полисов до 1 октября;
  • снижение ставки тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса на 5 процентов.

Фискальные и финансовые меры поддержки

  • продление моратория на проверки;
  • ограничение выездных проверок налоговых органов;
  • предоставление отсрочки по уплате сумм налоговой задолженности и задолженности по социальным отчислениям;
  • отмена штрафных санкций и пени за несвоевременное исполнение налоговых обязательств;
  • снижение на 100 процентов действующего налога на основе добровольного и обязательного патента.

Финансовые меры поддержки предполагают предоставление льготного финансирования, упрощение процедур Российско-Кыргызским фондом развития для обеспечения максимальной доступности к кредитным ресурсам, разработку механизмов выдачи субъектам предпринимательства беспроцентных кредитов для выплаты заработной платы работникам сроком на полгода.

Национальный банк принял меры по снижению требований к коммерческим банкам. Уточняется, что в целях предоставления послаблений для предпринимателей, имеющих кредитные обязательства,  рекомендовано объявить кредитные каникулы, не начислять штрафные санкции за несвоевременное погашение кредитов из-за распространения пандемии коронавируса.

Списки заемщиков, которые не смогут вовремя погасить кредиты, банки не будут передавать в бюро кредитных историй.

Антикризисный план прошел процедуры согласования и в ближайшее время должен быть принят.

Напомним, что сегодня президент Сооронбай Жээнбеков также подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам стабилизации социально-экономической ситуации в связи с обстоятельствами непреодолимой силы».

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149054/
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