Пандемия коронавируса. Какие льготы для бизнеса предлагает правительство

Правительство рассматривает различные варианты возможных послаблений и льгот для бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает республиканский штаб.
Перечень вероятных послаблений
- юридических лиц освободить от начисления пени и штрафов до 1 октября;
- индивидуальных предпринимателей освободить от приобретения страховых полисов до 1 октября;
- снижение ставки тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса на 5 процентов.
Фискальные и финансовые меры поддержки
- продление моратория на проверки;
- ограничение выездных проверок налоговых органов;
- предоставление отсрочки по уплате сумм налоговой задолженности и задолженности по социальным отчислениям;
- отмена штрафных санкций и пени за несвоевременное исполнение налоговых обязательств;
- снижение на 100 процентов действующего налога на основе добровольного и обязательного патента.
Финансовые меры поддержки предполагают предоставление льготного финансирования, упрощение процедур Российско-Кыргызским фондом развития для обеспечения максимальной доступности к кредитным ресурсам, разработку механизмов выдачи субъектам предпринимательства беспроцентных кредитов для выплаты заработной платы работникам сроком на полгода.
Национальный банк принял меры по снижению требований к коммерческим банкам. Уточняется, что в целях предоставления послаблений для предпринимателей, имеющих кредитные обязательства, рекомендовано объявить кредитные каникулы, не начислять штрафные санкции за несвоевременное погашение кредитов из-за распространения пандемии коронавируса.
Списки заемщиков, которые не смогут вовремя погасить кредиты, банки не будут передавать в бюро кредитных историй.
Антикризисный план прошел процедуры согласования и в ближайшее время должен быть принят.
Напомним, что сегодня президент Сооронбай Жээнбеков также подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам стабилизации социально-экономической ситуации в связи с обстоятельствами непреодолимой силы».
В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.