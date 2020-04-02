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Общество

В Бишкеке во время карантина увеличилась посещаемость электронной библиотеки

С 22 марта Открытую электронную библиотеку — www.lib.kg стали посещать чаще. Об этом сообщили в Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова.

По их данным, ежедневно сайт посещают 5,5 тысячи человек. В основном заходят на сайт из Кыргызстана — 71,2 процента, Узбекистана — 10,8 процента, России — 4,3 процента, Казахстана — 3 процента.

Возраст пользователей — от 11 лет и выше.

Наибольший интерес у читателей вызывает учебная литература. В пятерку лидеров вошли методические пособия по русскому, кыргызскому и английскому языкам, учебники по математике и информатике.

На сайте www.lib.kg Национальной библиотеки читатели смогут найти множество материалов, распространяемых под открытой лицензией. На интернет-портале есть школьные учебники, редкие книги, диссертации и многое другое. Все материалы представлены на трех языках (кыргызском, русском и узбекском) и доступны для скачивания в электронном виде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148955/
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