Правительство обещает обеспечить продуктами питания всех нуждающихся

Государство обеспечит продуктами питания всех нуждающихся и малообеспеченные семьи. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании с членами правительства.

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По его словам, с момента объявления чрезвычайного положения и введения комендантского часа прошла неделя. Большинство граждан имеет запас продуктов питания, но у малообеспеченных семей он заканчивается.

«Мы должны позаботиться о каждой такой семье, которая столкнулась с проблемой. На сегодня работа по доставке продуктов питания малообеспеченным семьям уже начата. Мы должны добиться, чтобы никто из действительно нуждающихся в помощи не остался без внимания. Для этого органы местного самоуправления совместно с Министерством труда должны в кратчайшие сроки пересмотреть списки и провести тщательный и глубокий анализ», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По Бишкеку планируют раздать около 35 тысяч наборов с социально значимыми продуктами.

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«Раздавая гуманитарную помощь, необходимо учитывать состав семей. Хочу подчеркнуть, что кабмин будет выделять необходимый объем продуктов питания для своих граждан. Резервы у государства есть, но механизм оказания помощи должен быть максимально прозрачным и эффективным. Все необходимые средства будут выделяться в достаточном объеме», — отметил глава правительства.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.