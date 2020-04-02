17:57
USD 82.20
EUR 90.07
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Правительство обещает обеспечить продуктами питания всех нуждающихся

Государство обеспечит продуктами питания всех нуждающихся и малообеспеченные семьи. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании с членами правительства.

Читайте по теме
В Бишкеке 15 тысяч человек нуждаются в материальной помощи

По его словам, с момента объявления чрезвычайного положения и введения комендантского часа прошла неделя. Большинство граждан имеет запас продуктов питания, но у малообеспеченных семей он заканчивается.

«Мы должны позаботиться о каждой такой семье, которая столкнулась с проблемой. На сегодня работа по доставке продуктов питания малообеспеченным семьям уже начата. Мы должны добиться, чтобы никто из действительно нуждающихся в помощи не остался без внимания. Для этого органы местного самоуправления совместно с Министерством труда должны в кратчайшие сроки пересмотреть списки и провести тщательный и глубокий анализ», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

По Бишкеку планируют раздать около 35 тысяч наборов с социально значимыми продуктами.

Читайте по теме
Компания «Акун» остановила производство муки. Не дают пропуска рабочим

«Раздавая гуманитарную помощь, необходимо учитывать состав семей. Хочу подчеркнуть, что кабмин будет выделять необходимый объем продуктов питания для своих граждан. Резервы у государства есть, но механизм оказания помощи должен быть максимально прозрачным и эффективным. Все необходимые средства будут выделяться в достаточном объеме», — отметил глава правительства.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148952/
просмотров: 904
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане формируют электронный учет, находящихся на карантине
Как работают пункты пропуска на границах Кыргызстана, рассказали в Погранслужбе
С 8 апреля в Кыргызстане вводят всеобщую дистанционную форму обучения
Референдум вреден и для нас, и для власти. Дастан Бекешев об инициативе коллеги
У сотрудников Сокулукского акимиата тесты на коронавирус отрицательные
Вопросы без ответов. Почему горячие линии не помогают решить проблемы
Давайте не будем лицемерить. Зайнидин Курманов об инициативе о референдуме
Европейский союз рассмотрит варианты поддержки Кыргызстана
В Пакистане у трех кыргызстанцев зарегистрирован коронавирус
Компания «Акун» остановила производство муки. Не дают пропуска рабочим
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано еще 26&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 13&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Что происходит в&nbsp;&laquo;золотом квадрате&raquo; Режим ЧП в Бишкеке. Что происходит в «золотом квадрате»
По-другому не&nbsp;понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры По-другому не понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры
Бизнес
Учителей и&nbsp;школьников Кыргызстана вынуждают переходить на&nbsp;MegaCom? Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?
Бесплатный пакет минут для экстренных случаев от&nbsp;О! Бесплатный пакет минут для экстренных случаев от О!
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; передал медработникам средства индивидуальной защиты Банк «Бай-Тушум» передал медработникам средства индивидуальной защиты
Получите до&nbsp;30&nbsp;государственных справок в&nbsp;любое время суток с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
2 апреля, четверг
17:38
В Кыргызстане формируют электронный учет, находящихся на карантине В Кыргызстане формируют электронный учет, находящихся н...
17:17
В апреле пенсии и пособия в Кыргызстане разнесут по домам
17:15
Как работают пункты пропуска на границах Кыргызстана, рассказали в Погранслужбе
16:50
Правительство обещает обеспечить продуктами питания всех нуждающихся
16:49
Учителей и школьников Кыргызстана вынуждают переходить на MegaCom?