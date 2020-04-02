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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За завышение цен на основные продукты оштрафованы два продавца

За завышение цен на продукты питания выписано 54 предписания, наложено 2 административных штрафа. Об этом сообщили в Госагентстве антимонопольного регулирования.

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Отмечается, что по 23 фактам материалы переданы в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями. Мониторинг цен на основные продукты питания ведется в торговых центрах, на базарах и в магазинах.

Штраф за завышение цены для физических лиц составляет 1 тысячу сомов, для юридических — 5 тысяч.

Напомним, что в Кыргызстане определен максимальный уровень оптовых и розничных цен на хлеб, макароны, подсолнечное и хлопковое масло, сахар, яйца, говядину, баранину и свинину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148917/
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