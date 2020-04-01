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Общество

Как при режиме самоизоляции познакомиться и пригласить девушку на свидание

Фотограф из американского города Нью-Йорка придумал необычный способ познакомиться с соседкой во время самоизоляции по коронавирусу. Об этом сообщает Metro.

28-летний Джереми Коэн фотографировал из окна квартиры опустевший город, когда заметил на крыше соседнего дома танцующую девушку. Он направил к ней дрон с запиской со своим номером телефона и предложением познакомиться. 24-летняя Тори написала ему SMS-сообщение: «Привет! Это девушка с крыши».

Фотограф организовал свидание на расстоянии. Он накрыл столик на балконе своей квартиры и попросил поставить такой же на крыше Тори. Пара созвонилась по видеосвязи и быстро нашла общий язык.

«Я надеюсь, что мы увидимся с ней в скором будущем», — признался Джереми Коэн.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148808/
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