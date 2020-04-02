В Бишкеке 2 апреля облачно, в первой половине дня дождь. Температура воздуха ожидается +16 градусов. День увеличился до 12 часов 47 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Каныбек Ботобаев Родился 2 апреля 1962 года. Директор Государственного агентства по земельным ресурсам КР.

Ильхом Маннанов

Родился 2 апреля 1975 года в селе Юсупово Ошской области. С 28 октября 2015 года по списку Социал-демократической партии Кыргызстана избран депутатом Жогорку Кенеша VI созыва.

Медербек Сыдыков

Родился 2 апреля 1982 года в поселке городского типа Шамалды-Сай Джалал-Абадской области. Генеральный секретарь Федерации футбола КР.

Талантбек Жамгырчиев

Родился 2 апреля 1982 года в селе Кызыл Ункур Джалал-Абадской области. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Эльдияр Кененсаров

Родился 2 апреля 1984 года в городе Фрунзе. Актер, капитан команды КВН «Азия MIX».

Элина Абай кызы

Родилась 2 апреля 1990 года. Актриса.

Каналбек уулу Ильгиз

Родился 2 апреля 1999 года. Мастер спорта по самбо, заслуженный мастер спорта КР по дзюдо.

Памятные даты

Международный день детской книги

Фото 24.kg. Книга «Балерина» о жизни маленькой девочки Бюбюсары, которая очень любила танцевать

Начиная с 1967 года, по инициативе и решению Международного совета по детской книге ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги.

До середины XVII века детям в основном рассказывали сказки устно, или они читали примерно то же, что и родители, например басни. Но в основном круг детского чтения сводился к изучению Библии. В XVIII веке дети читали уже такие знаменитые сегодня произведения, как «Робинзон Крузо» Д.Дефо и «Путешествия Гулливера» Дж.Свифта, не менее популярными были сборники восточных сказок.

И только в XIX веке они смогли читать специально для них написанные произведения, в частности сказки братьев Гримм и Г.Х.Андерсена, который внес свой вклад в создание детской книги.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Отмечается ежегодно 2 апреля, начиная с 2008 года.

Цель этой даты — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. Ведь численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира и имеет громадные последствия для детей, их семей, общин и обществ.

Аутизм — это нарушение развития нервной системы, которое проявляется в течение первых трех лет жизни. Это заболевание диагностируется при наличии трех симптомов: недостатка социальных взаимодействий, нарушенной взаимной коммуникации, ограниченности интересов и повторяющегося репертуара поведения.

Впервые в печати упомянуто слово «джаз»

Cлово «джаз» упомянуто в газете Los Angeles Times от 2 апреля 1912 года. Уже позже, в 1917 году, американский журнал Literary Digest авторитетно разъяснял, что «джаз — это музыка, заставляющая людей трястись, прыгать и корчиться». Среди основателей джаза можно отметить трубача и певца Луи Армстронга, трубача Кинга Оливера, кларнетиста Джонни Додса, пианиста Джелли Ролл Мортона.

К сожалению, в 2020 году в Бишкеке отменили Международный джаз-фестиваль.

Люди, которые меняли мир

Умер марафонец Сатымкул Джуманазаров

Родился 17 сентября 1951 года. Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер XXII Олимпийских игр в Москве в марафонском беге.

Единственный марафонец из постсоветского пространства, которому удалось подняться на пьедестал олимпийского марафона. На очень тяжелом олимпийском марафоне в упорной борьбе финишировал третьим.

Серебряный призер чемпионата СССР по марафону 1980 года. Пятое место на Токийском марафоне 1981 года.

Умер 2 апреля 2007 года.