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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Предоставить списки нуждающихся, не стоящих на учете, просят домкомов в Бишкеке

Домкомов в Бишкеке просят предоставить в управление социального развития столичной мэрии списки нуждающихся, не стоящих на учете. Об этом 24.kg сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

«Откуда могут знать домкомы, квартальные, МТУ о том, кто не состоит на учете в управлении социального развития?» — недоумевает она.

Светланы Антроповой
Фото Светланы Антроповой. Домкомов в Бишкеке просят предоставить списки нуждающихся, не стоящих на учете в управлении соцразвития мэрии Бишкека

Светлана Антропова добавила, что также от домкомов требуют выдавать справки с места жительства.

«Но домком не должен это делать. Надо просто заставить работать закон о внутренней миграции, по которому любой приезжий должен зарегистрироваться в органах ГРС по месту проживания, если он находится там более 45 дней. Мы уже не первый раз поднимаем этот вопрос. Но почему-то многие государственные и муниципальные органы продолжают требовать справки с места жительства, а не регистрации», — отметила она.

Напомним, в связи с введением режима чрезвычайного положения в столице тысячи семей остались без заработка. Люди просят обеспечить их элементарным питанием, поскольку им нечем кормить своих детей. Правительство обещает помощь, но жалоб меньше не становится.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148702/
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