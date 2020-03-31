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Общество

Режим ЧП. Детей к школе будут готовить с помощью программ на канале «Баластан»

Министерство образования и науки разработало программу «Наристе» для подготовки детей к школе. Об этом на брифинге сегодня сообщила замглавы ведомства Надира Джусупбекова.

По ее словам, программа включает в себя видеоуроки и мультфильмы, которые будут транслироваться на телеканале.

«Наша программа включает 480 часов уроков», — отметила Надира Джусупбекова.

Занятия для учеников 1-4-х классов тоже будут транслироваться на телевидении. Уроки можно смотреть на каналах «Илим-Билим», «Баластан» и «Пирамида».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148656/
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