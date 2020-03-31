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Общество

В Бишкеке строительство парка Тулебердиева идет по графику

Городские службы продолжают реконструкцию парка имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сотрудники Бишкекасфальтсервиса укладывают асфальт на пешеходных зонах и велодорожках, устанавливают скамейки, готово цементное основание под будущий скейт-парк, сама конструкция уже приобретена и ждет установки. Завершено строительство двух общественных туалетов, сейчас идут внутренние отделочные работы.

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«Заливается площадка и ступени возле памятника, сам фундамент уже залит, монумент готов на 80 процентов», — сообщили в мэрии.

Бишкексвет устанавливает современные светодиодные светильники, оригинальные торшерные стойки.

Зеленхоз проводит запланированные работы, завезен грунт, посеян газон.

Напомним, парк расположен в Первомайском районе, его площадь — более 10 гектаров. В феврале сессия БГК утвердила постановление о присвоении ему имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. Торжественное открытие мэрия Бишкека планировала приурочить к Дню Победы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148651/
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