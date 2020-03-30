Госкомиссия просит сообщать о нарушениях режима ЧП в религиозных заведениях

Государственная комиссия по делам религии просит сообщать о нарушениях режима ЧП в религиозных заведениях и в других местах со стороны духовных деятелей. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Комиссия просит религиозных деятелей придерживаться правил режима ЧП и инструкций Минздрава в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.

«Если в целях исполнения религиозных обрядов гражданами и религиозными деятелями были зафиксированы факты нарушения требований режима чрезвычайного положения, просим вас сообщать в Государственную комиссию по делам религий по телефону 0777393901», — сообщили в ведомстве.

Напомним, Духовное управление мусульман Кыргызстана с 17 марта приостановило проведение общественных молитв в мечетях и практику даавата в стране. А также в церквях и храмах Бишкекской и Кыргызстанской епархии отменили общественные богослужения.