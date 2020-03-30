18:23
USD 80.20
EUR 88.31
RUB 1.03
Общество

Госкомиссия просит сообщать о нарушениях режима ЧП в религиозных заведениях

Государственная комиссия по делам религии просит сообщать о нарушениях режима ЧП в религиозных заведениях и в других местах со стороны духовных деятелей. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Комиссия просит религиозных деятелей придерживаться правил режима ЧП и инструкций Минздрава в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране. 

«Если в целях исполнения религиозных обрядов гражданами и религиозными деятелями были зафиксированы факты нарушения требований режима чрезвычайного положения, просим вас сообщать в Государственную комиссию по делам религий по телефону 0777393901», — сообщили в ведомстве.

Напомним, Духовное управление мусульман Кыргызстана с 17 марта приостановило проведение общественных молитв в мечетях и практику даавата в стране. А также в церквях и храмах Бишкекской и Кыргызстанской епархии отменили общественные богослужения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148566/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Телеуроки, связь по WhatsApp. Как будут учиться школьники в условиях ЧС и ЧП
Больной коронавирусом из Нарына контактировал со 150 людьми, в Бишкеке тоже
Чтение, игры, правильное питание. Семь советов психолога, как пережить изоляцию
Куда обращаться за помощью нуждающимся бишкекчанам. Контакты районных штабов
Президент и министр сельского хозяйства обсудили посевную в условиях ЧП
Пассажиров рейса Новосибирск — Бишкек вывели из транзитной зоны аэропорта
Власти заверяют, что не скрывают информацию о количестве больных коронавирусом
Без автоаварий и криминала. Как изменилась работа скорой во время режима ЧП
Кыргызстан купит в России лекарство от коронавируса, если оно будет эффективным
Местные власти не должны препятствовать посевной
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано еще 26&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане из-за коронавируса в&nbsp;реанимации находятся шесть человек В Кыргызстане из-за коронавируса в реанимации находятся шесть человек
Житель Джалал-Абада назвал коронавирус политической игрой. Его вызвали в&nbsp;ГКНБ Житель Джалал-Абада назвал коронавирус политической игрой. Его вызвали в ГКНБ
В&nbsp;Бишкеке около 160 человек задержали за&nbsp;нарушение комендантского часа В Бишкеке около 160 человек задержали за нарушение комендантского часа
Бизнес
До&nbsp;12&nbsp;процентов в&nbsp;год&nbsp;&mdash; копите с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; До 12 процентов в год — копите с «Бакай Банком»
Обучайтесь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; со&nbsp;смартфона бесплатно даже при нулевом балансе Обучайтесь в «Мой О!» со смартфона бесплатно даже при нулевом балансе
Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и&nbsp;пополнение баланса Beeline запустил бесплатную доставку сим-карт и пополнение баланса
Мобильный оператор&nbsp;О! поддержит учителей и&nbsp;школьников на&nbsp;дистанционном обучении Мобильный оператор О! поддержит учителей и школьников на дистанционном обучении
30 марта, понедельник
18:05
Госкомиссия просит сообщать о нарушениях режима ЧП в религиозных заведениях Госкомиссия просит сообщать о нарушениях режима ЧП в ре...
18:00
В Чуйской области задержана машина с фальшивым пропуском на передвижение
17:58
Активист заявил о долгах организациям здравоохранения. Минфин отрицает
17:54
Телеуроки, связь по WhatsApp. Как будут учиться школьники в условиях ЧС и ЧП
17:52
Свидетельства о рождении в Кыргызстане можно получить по окончании режима ЧС