Правительство призывает граждан не ездить в регионы, где еще нет коронавируса

Правительство просит граждан не ездить в регионы, где нет еще больных, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что в регионы открыты пути.
«Но мы просим не ездить в «чистые» регионы, чтобы не распространять инфекцию», — обратился он к кыргызстанцам.
На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. Трое находятся в тяжелом состоянии. Трое выздоровели. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.