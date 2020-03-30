Правительство призывает граждан не ездить в регионы, где еще нет коронавируса

Правительство просит граждан не ездить в регионы, где нет еще больных, зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что в регионы открыты пути.

«Но мы просим не ездить в «чистые» регионы, чтобы не распространять инфекцию», — обратился он к кыргызстанцам.