В Бишкеке 31 марта небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 12 часов 42 минут.
В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
У кого намечается той
Надира Джусупбекова
Родилась 31 марта 1964 года в городе Оше. Заместитель министра образования и науки КР.
Нуржигит Кадырбеков
Родился 31 марта 1977 года в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Заместитель министра культуры, информации и туризма.
Памятные даты
В Пишпеке создан Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
В феврале 1917 года в России происходит знаменательное событие — революция, приведшая к отречению от престола русского царя Николая I. Через месяц после этого, 21 марта, в далекой провинции Российской империи в Пишпеке создается местный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Пишпек стал одним из важных центров распространения революционных идей и марксистко-ленинской пропаганды в крае.
Сформирован спецназ «Скорпион»
В 1994 году по приказу Министерства обороны Кыргызстана сформирована отдельная 525-я рота специального назначения «Скорпион». Первым командиром стал офицер, мастер рукопашного боя полковник Станислав Холодков.
«Скорпион» — элитное формирование Вооруженных сил Кыргызстана.
В 2001 году переформирован в 25-ю отдельную бригаду специального назначения «Скорпион».
Международный день резервного копирования
Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жестком диске, флеш-карте, CD-диске и других), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.
Международный день резервного копирования призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации, а также распространить информацию о необходимости защиты от потери данных.
Люди, которые меняли мир
Родился архитектор Урмат Алымкулов
Родился 31 марта 1951 года в селе Кашат Кочкорского района.
После окончания средней школы в 1978 году поступил в Московский архитектурный институт. В 1976-1987-х архитектор Фрунзенского горпроекта.
Заслуженный архитектор Киргизской ССР.
Являлся руководителем авторского коллектива ряда проектов и строительства зданий и сооружений, определяющих архитектурный облик Бишкека: Академия управления при президенте КР, «Белый дом», Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкекский гуманитарный университет, резиденции посольств Турции и Германии. Участвовал в разработке проектов площади Победы, площади Ала-Тоо, более десяти школ в различных регионах Кыргызстана, жилой застройки в Бишкеке.
Последние годы жизни Урмат Алымкулов работал над созданием нового поколения жилья крупнопанельного домостроения и учебных сооружений из облегченных быстровозводимых конструкций.
Умер в 2016 году.
Родился Абдужапар Тагаев
Родился в 1953 году. Начал трудовую деятельность инженером во Фрунзенской городской телефонной сети. Всю жизнь работал в области связи на ответственных и руководящих должностях. Был министром связи Кыргызстана в 1995-1996-х.
Правительство удостоило Абдужапара Тагаева звания «Заслуженный работник связи КР», а также наградило Почетной грамотой КР и памятной юбилейной медалью «Манас-1000».
Абдужапар Тагаев посвятил всю свою жизнь развитию связи в Кыргызстане.
Умер в 2017 году.