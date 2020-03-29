Проголосуйте! Кыргызстанка участвует в конкурсе оперного искусства

Кыргызстанка Эльнура Самарбекова (сопрано) участвует в первом онлайн-конкурсе Итальянской оперной школы Фьоренцы Чедолинс (Fiorenza Cedolins). Об этом сообщается на официальной странице школы в Facebook.
Певица из Кыргызстана — первая конкурсантка. Она исполнила арию Vissi d’arte из оперы Джакомо Пуччини «Тоска». «Я голосую за Эльнуру Самарбекову»). Вы можете проголосовать за конкурсантку из Кыргызстана, написав в комментарии под видео Io voto Elnura Samarbekova (
Творческую деятельность в Кыргызском театре оперы и балета Эльнура Самарбекова начала в 2008 году с успешного дебюта — партией Аиды в одноименной опере Дж.Верди.
В репертуаре певицы также партии Иоланты из одноименной оперы П.Чайковского, Микаэла («Кармен» Ж.Бизе), Леонора («Трубадур» Дж.Верди), Донна Анна («Дон-Жуан» В.-А.Моцарта), Ай-Чурок из оперы В.Власова, А.Малдыбаева, В.Фере, Гулмира («Аста секин: колукту!» («Осторожно: невеста!») Н.Давлесова).
Победительница многих престижных конкурсов.