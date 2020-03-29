Кто возглавит больницу кыргызско-турецкой дружбы и кого в ней будут лечить

Больше двух лет в Бишкеке не могут открыть построенную больницу кыргызско-турецкой дружбы. Поэтому новость о том, что Турция передает ее Министерству здравоохранения Кыргызстана, встретили с оптимизмом. Но, как выяснилось, лечебное учреждение передали только на время борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19.

Заведующий сектором международного сотрудничества Минздрава Осмон Масалиев рассказал 24.kg о том, кто будет работать в новой больнице, когда в ней появятся первые пациенты и кто может рассчитывать на госпитализацию в ней.

— Когда откроют больницу?

— Надеюсь, на следующей неделе. Республиканский штаб примет решение. Сейчас решают организационные вопросы. Одно разрешение Турции еще не значит, что на следующий день туда можно завезти больных. Нужно юридически все обосновать.

— Будут ли сейчас назначать временного руководителя?

— Не знаю. Но отдельного юридического лица, однозначно, сейчас не будет. Со свидетельством о госрегистрации получится долгая история. Возможно, я думаю, здесь развернут филиал Нацгоспиталя или инфекционной больницы. Тогда больше ничего делать не придется кроме как начать госпитализацию больных. Оборудование, койки — все есть.

Учитывая нынешнюю ситуацию, Республиканский штаб и Минздрав решают все в срочном порядке. Создана рабочая комиссия, идет формирование штата врачей, медсестер, санитарок. Департамент лекарственного обеспечения и медтехники проверяет оборудование. Госсанэпиднадзор готовит заключение о соответствии больницы нашим нормам. Невидимой документальной работы очень много.

— Сколько больных смогут разместить в больнице?

— Всего в медучреждении 72 койко-места, в том числе 21 место в отделении интенсивной терапии. Есть одноместные палаты (люкс) и двухместные. Нет палат, где бы стояли по три-четыре койки. Но помещения строили по мировым стандартам, поэтому квадратура позволяет при необходимости развернуть дополнительные места.

— Лечение будет бесплатным?

— Да, как в обычной инфекционной больнице.

— В соцсетях пишут, что лечение в новом, хорошо оборудованном здании будет доступно лишь избранным.

— Нет, все в рамках программы госгарантий.

— Бригада врачей вылетела в Джалал-Абадскую больницу, медики из группы риска отправлены по домам. Кто будет работать в кыргызско-турецкой больнице?

— У нас достаточно человеческих ресурсов. Сейчас приглашают военнообязанных врачей, неработающих, клинических ординаторов, учащихся 5-х и 6-х курсов вузов (они без пяти минут врачи). Работать будут инфекционисты, пульмонологи — те, кто нужны для лечения больных коронавирусом.

Стационар будет целенаправленно работать для таких пациентов, а не как больница высоких технологий. Осмон Масалиев

— Получается, турецких врачей сейчас там нет?

— Нет. Никого не будет, границы ведь закрыты. Если даже специалисты из Турции приедут, то будут находиться 14 дней на карантине, в обсервации. Будем выходить из ситуации своими силами.

— Зарплату в этой больнице изначально обещали высокую, но пока будет согласно штатному расписанию?

— Конечно, все по правилам кыргызской стороны. Ведь турецкого участия нет.

— После улучшения эпидситуации и снятия режима ЧС больницу снова придется освободить?

— Да, освободить, дезинфицировать и привести в полный порядок, чтобы ее открыли, как и планировалось. Спасибо правительству Турции за ее предоставление для наших граждан. У нас есть все необходимое для лечения. Правительство выделяет дополнительные средства, оказывает финансовую поддержку для поощрения врачей, которые лечат больных, рискуя жизнью.

Медики будут находиться в больнице круглосуточно, чередуя отдых с работой. После 14-дневной смены пройдут такой же карантин, сдадут тесты и только после, как будут уверены, что они «чистые» и не принесут вреда своим семьям и обществу, врачи смогут вернуться домой.