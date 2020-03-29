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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 марта: без осадков

В Кыргызстане 30 марта днем без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +2, днем +19 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +1, днем +20 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +2, днем до +22 градусов.

В Нарынской области −4 ночью и +11 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью −3, днем +12 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Таласской области температура ночью −1, днем +18 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148367/
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