Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 марта: без осадков

В Кыргызстане 30 марта днем без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 метров в секунду.
В Бишкеке температура воздуха ночью +2, днем +19 градусов.
В Чуйской области ожидается ночью +1, днем +20 градусов.
В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +2, днем до +22 градусов.
В Нарынской области −4 ночью и +11 градусов днем.
В Иссык-Кульской области ночью −3, днем +12 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
В Таласской области температура ночью −1, днем +18 градусов.